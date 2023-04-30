В Новоуральске скончался актер Павел Ртищев

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Информацию о смерти Ртищева подтвердили сотрудники театра, в котором он работал, пишет «КП-Екатеринбург».
Актер родился в 1972 году. Образование он получил в Екатеринбургском театральном институте. Спустя год после получения диплома он стал работать в новоуральском Театре музыки, драмы и комедии. Также он имел награды за вклад в театральное искусство.
Причина, из-за которой умер актер, не раскрывается. Прощание с ним состоится 5 мая 2023 года в 12 часов дня.
Напомним, недавно скончался 60-летний актер Юрий Ашихмин, который сыграл в экранизациях братьев Стругацких «Трудно быть богом» и «Обитаемый остров», а также во множестве других фильмов.