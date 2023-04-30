Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле

Ранее в Нижнем Тагиле жители задавали вопросы по вырубке деревьев на Новой Кушве. Специалисты пояснили, что чистку данного леса от хвойного тонкомера (тонких деревьев, которые не пригодны для строительства или других целей) ведут по контракту с муниципалитетом с целью улучшения породного состава деревьев и обеспечения противопожарных мероприятий в связи с близким расположением леса к жилым домам. Также на этом участке требуется расчистка просек от древесной поросли и установка предупредительных аншлагов для тех, кто посещает эту территорию.