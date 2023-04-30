Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Приехал бульдозер, сначала просто ездил кругами долго. А потом смотрю, он уже половину зеленых сосен выкорчевал. Начала сразу звонить в администрацию, в ЖЭК по тем номерам, что мне дали, но никто трубки не брал. На моих глазах деревья губят, я очень близко к сердцу это восприняла. В итоге позвонила в полицию, они не сразу, но приехали. Составили протокол, проверили документы и уехали, — рассказала Ирина, местная жительница.
Редакция TagilCity.ru обратилась в пресс-службу полиции Нижнего Тагила. В ответе изданию пояснили, что тагильские правоохранители по факту вызова действительно выезжали на указанную территорию.
Сотрудники отдела полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» выезжали на место проводимых работ по вырубке деревьев, своевременно отреагировав на вызов граждан, — пояснила редакции Элина Балуца, руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское».
На месте работы строительной техники полицейские провели проверку, опросили местных жителей и изучили, есть ли необходимые документы, в том числе документы водителя колесного бульдозера, подрядной организации. Полицейские убедились в существовании разрешения надзорных государственных инстанций на удаление зеленых насаждений.
При проверке установлено, что у субподрядной организации, выполняющей работы по очистке территории от зеленых насаждений, есть все необходимые документы, в том числе и на вырубку зеленых насаждений, — пояснили в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».
Журналист TagilCity.ru также побывал на пустыре по улице Удовенко. На месте удалось пообщаться с водителем бульдозера. Работник подрядной организации рассказал редакции о том, что на этом участке будет строительство коммерческого объекта. Проведением работ занимается фирма Жоры Казаряна ООО «Главстрой-НТ».
К слову, не все деревья сгружали в кучу для последующей утилизации. Самые молодые и зеленые сосны местных жителей были по просьбе пересажены ближе к жилым домам.
Вчера одни приезжали, сегодня другие. Всем что-то не нравится, а я человек простой, рабочий, мне сказали, я делаю. Вы посмотрите, какая тут помойка была. Администрация решила, что лучше тут будет стоять здание, чем помойка. Я сколько мог, спас деревьев, елочки вот пересадил. Местные обещали выйти, помочь, но никто так и не вышел, — делится с TagilCity.ru водитель бульдозера.
Один из сотрудников отдела по экологии, инженер по охране и защите леса, рассказал редакции, что на территории Тагилстроевского района, где производятся работы, среди зеленых насаждений имеется 45 единиц поросли, на спил которых требуется разрешение. Пошлина за одно дерево — 13 тысяч рублей.
В отделе по экологии и природопользованию города Нижнего Тагила уточнили, что участок земли, расположенный на отрезке, граничащим с домом номер 6 по улице Удовенко, давно отмежеван и поставлен на кадастровый учет, а часть обозначенного участка сдана в аренду.
Этот участок, на котором реализуется снос, по кадастру получил разрешение еще в 2022 году, сотрудники службы экологической безопасности выезжали на проверку. По документам и то, что наши сотрудники увидели на территории, все сходится. Все правильно, по закону, — сообщает редакции Лариса Носовская, начальник отдела по экологии и природопользованию.
Ранее в Нижнем Тагиле жители задавали вопросы по вырубке деревьев на Новой Кушве. Специалисты пояснили, что чистку данного леса от хвойного тонкомера (тонких деревьев, которые не пригодны для строительства или других целей) ведут по контракту с муниципалитетом с целью улучшения породного состава деревьев и обеспечения противопожарных мероприятий в связи с близким расположением леса к жилым домам. Также на этом участке требуется расчистка просек от древесной поросли и установка предупредительных аншлагов для тех, кто посещает эту территорию.