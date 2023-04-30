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Житель Екатеринбурга напугал соседей стрельбой на своем балконе

30 апреля 2023, 05:31
Фото: 1MI
Мужчина открыл стрельбу в жилом доме на собственном балконе, чем напугал соседей. Инцидент произошел в Екатеринбурге ночью 29 апреля 2023 года.

Один из очевидцев рассказал, что из окна своей квартиры он увидел неизвестного мужчину, который стоял на балконе и совершал выстрелы из оружия, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

По предположению свидетеля происшествия, оружие, из которого делались выстрелы, было охолощенным или страйкбольным.

Напомним, недавно в Березовском четверо подростков, находившиеся на улице, фотографировались с пистолем и ножом, а затем один из них открыл стрельбу.

С места происшествия хулиганы успели убежать до приезда полицейских. Инспекторам ПДН было поручено провести проверку.

В Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбу
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Стрельба#Инцидент#Балкон#Мужчина#Происшествия#Видео
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