Житель Екатеринбурга напугал соседей стрельбой на своем балконе

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Один из очевидцев рассказал, что из окна своей квартиры он увидел неизвестного мужчину, который стоял на балконе и совершал выстрелы из оружия, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
По предположению свидетеля происшествия, оружие, из которого делались выстрелы, было охолощенным или страйкбольным.
Напомним, недавно в Березовском четверо подростков, находившиеся на улице, фотографировались с пистолем и ножом, а затем один из них открыл стрельбу.
С места происшествия хулиганы успели убежать до приезда полицейских. Инспекторам ПДН было поручено провести проверку.