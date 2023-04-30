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Жительнице Екатеринбурга вместо пилоток из Wildberries пришли трусы для рожениц

30 апреля 2023, 12:14
Фото: TagilCity.ru
Женщине из Екатеринбурга пришел чужой товар из интернет-магазина Wildberries. Вместо заказанных пилоток для детей ей пришли трусы для рожениц и средства гигиены.

Екатеринбурженка заказала в интернет-магазине 28 пилоток для проведения концерта в школе. Деньги на пилотки были собраны всем классом. В итоге покупательнице пришли зубные щетки, трусы для рожениц, туалетная бумага и влажные салфетки, а пилоток оказалось всего три штуки, пишет Е1.

Женщина написала в техническую поддержку Wildberries о некорректно доставленном заказе. Ей было предложено выкупить весь товар и совершить возврат или отказаться от него, заплатив при этом за каждый товар по 100 рублей.

Через некоторое время в пресс-службе Wildberries рассказали, что вследствие случившейся ошибки отмена товара произошла бесплатно, а екатеринбурженка сделала новый заказ.

Напомним, в Роспотребнадзоре признали незаконным решение руководства Wildberries сделать возврат товаров платным. В свою очередь руководство собирается обжаловать решение.

Роспотребнадзор признал незаконным требование Wildberries платить за возврат брака
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