Жительнице Екатеринбурга вместо пилоток из Wildberries пришли трусы для рожениц

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Екатеринбурженка заказала в интернет-магазине 28 пилоток для проведения концерта в школе. Деньги на пилотки были собраны всем классом. В итоге покупательнице пришли зубные щетки, трусы для рожениц, туалетная бумага и влажные салфетки, а пилоток оказалось всего три штуки, пишет Е1.
Женщина написала в техническую поддержку Wildberries о некорректно доставленном заказе. Ей было предложено выкупить весь товар и совершить возврат или отказаться от него, заплатив при этом за каждый товар по 100 рублей.
Через некоторое время в пресс-службе Wildberries рассказали, что вследствие случившейся ошибки отмена товара произошла бесплатно, а екатеринбурженка сделала новый заказ.
Напомним, в Роспотребнадзоре признали незаконным решение руководства Wildberries сделать возврат товаров платным. В свою очередь руководство собирается обжаловать решение.