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Екатеринбуржцам приходят фальшивые штрафы от ГИБДД

1 мая 2023, 07:48
Фото: 1MI
Мошенники рассылают жителям Екатеринбурга поддельные штрафы от ГИБДД в электронном виде.

На электронную почту жителям Екатеринбурга приходят письма, в которым требуется оплатить штраф якобы от ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

По словам очевидицы, которой пришло подобное письмо, в нем совпадают номера автомобиля и свидетельства о регистрации, а фамилия, имя и отчество нарушителя совсем другие, пишет Е1.

В екатеринбургском ГИБДД сообщили, что настоящие штрафы за несоблюдение дорожных правил присылаются на электронный портал «Госуслуги», а эти письма людям шлют мошенники.

Напомним, в конце апреля 2023 года пожилые люди из Екатеринбурга в течение недели перечислили злоумышленникам 10 миллионов рублей.

Откуда такие деньги? В Екатеринбурге пенсионеры за неделю отдали мошенникам 10 млн
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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Штраф#ГИБДД#Письма#Почта#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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