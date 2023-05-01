Екатеринбуржцам приходят фальшивые штрафы от ГИБДД

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
На электронную почту жителям Екатеринбурга приходят письма, в которым требуется оплатить штраф якобы от ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.
По словам очевидицы, которой пришло подобное письмо, в нем совпадают номера автомобиля и свидетельства о регистрации, а фамилия, имя и отчество нарушителя совсем другие, пишет Е1.
В екатеринбургском ГИБДД сообщили, что настоящие штрафы за несоблюдение дорожных правил присылаются на электронный портал «Госуслуги», а эти письма людям шлют мошенники.
Напомним, в конце апреля 2023 года пожилые люди из Екатеринбурга в течение недели перечислили злоумышленникам 10 миллионов рублей.