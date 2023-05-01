Екатеринбуржцы заметили летающий два дня подряд подозрительный самолет

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По словам местных жителей, самолет был виден на улицах Советской — Шевченко в Пионерском районе. Авиатранспорт кружился в небе каждый час, пишет Е1.
Позднее стало известно, что самолет является американским лайнером Cessna 172, который поднимается в небо с аэродрома Логиново. На этом самолете может полетать любой желающий.
В аэродроме также пояснили, что подобные полеты практикуются уже два года. Лайнер летает по трем маршрутам, один из которых проходит над Екатеринбургом.
Напомним, недавно в самолет компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Санкт-Петербург — Москва, ударила молния. Самолет сейчас исправен и летает по расписанию.