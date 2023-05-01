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Екатеринбуржцы заметили летающий два дня подряд подозрительный самолет

1 мая 2023, 09:14
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга обратили внимание на самолет, который два дня подряд кружится в воздухе.

По словам местных жителей, самолет был виден на улицах Советской — Шевченко в Пионерском районе. Авиатранспорт кружился в небе каждый час, пишет Е1.

Позднее стало известно, что самолет является американским лайнером Cessna 172, который поднимается в небо с аэродрома Логиново. На этом самолете может полетать любой желающий.

В аэродроме также пояснили, что подобные полеты практикуются уже два года. Лайнер летает по трем маршрутам, один из которых проходит над Екатеринбургом.

Напомним, недавно в самолет компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Санкт-Петербург — Москва, ударила молния. Самолет сейчас исправен и летает по расписанию.

Молния ударила в самолет «Уральских авиалиний»
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#Елизавета Зиборова#Самолет#Полет#Авиарейс#Небо#Улицы#Город#Общество#Екатеринбург
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