Грузовик вспыхнул в Алапаевске

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Очевидцы засняли на видео, как от грузовика поднимаются в воздух большие черные клубы дыма. Они пояснили, что причина возгорания транспорта неизвестна. На месте чрезвычайного происшествия работали огнеборцы и несколько единиц спецтехники, пишет Е1.
Напомним, в начале апреля в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли припаркованную иномарку. Спасателей вызвал очевидец. По словам свидетелей, они видели рядом мужчину с горючей жидкостью. В результате, у Renault Sandero сгорели капот, крыша и зеркало. Пожарные потушили его в течение трех минут.