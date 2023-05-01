Грузовик вспыхнул в Алапаевске

Напомним, в начале апреля в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли припаркованную иномарку. Спасателей вызвал очевидец. По словам свидетелей, они видели рядом мужчину с горючей жидкостью. В результате, у Renault Sandero сгорели капот, крыша и зеркало. Пожарные потушили его в течение трех минут.