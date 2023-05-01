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Грузовик вспыхнул в Алапаевске

1 мая 2023, 11:58
Фото: 1MI
Грузовой автомобиль загорелся в Алапаевске. Тушить его приехали несколько пожарных расчетов.

Очевидцы засняли на видео, как от грузовика поднимаются в воздух большие черные клубы дыма. Они пояснили, что причина возгорания транспорта неизвестна. На месте чрезвычайного происшествия работали огнеборцы и несколько единиц спецтехники, пишет Е1.

Напомним, в начале апреля в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли припаркованную иномарку. Спасателей вызвал очевидец. По словам свидетелей, они видели рядом мужчину с горючей жидкостью. В результате, у Renault Sandero сгорели капот, крыша и зеркало. Пожарные потушили его в течение трех минут.

Припаркованную машину подожгли неизвестные в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Пожар#Грузовик#Возгорание#Пожарные#Происшествия#Свердловская область#Алапаевск
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