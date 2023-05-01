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Published Сегодня, 06:56

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Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на Серовском тракте

1 мая 2023, 06:56
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
С 246 по 350 километры автомобильной дороги «Екатеринбург-Серов» временно введено ограничение движения грузового транспорта. Дорожники будут ликвидировать последствия снегопада: чистить и подсыпать полотно.

Из-за снегопадов, которые обрушились на Свердловскую область, наиболее сложные дорожные условия наблюдаются в районе Новой Ляли и Серова.

Наряды ДПС продолжают патрулировать трассы региона. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция требует соблюдения ПДД всеми участниками. Также в ГИБДД просят отнестись водителей с понимаем к введенным ограничениям.

Те, кто попал в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обратиться за помощью в по телефону 112.

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#Евгения Сафина#Дорога#Трасса#Перекрытие#Транспорт#Свердловская область#Серов#Новая Ляля
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