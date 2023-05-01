Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на Серовском тракте

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Из-за снегопадов, которые обрушились на Свердловскую область, наиболее сложные дорожные условия наблюдаются в районе Новой Ляли и Серова.
Наряды ДПС продолжают патрулировать трассы региона. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция требует соблюдения ПДД всеми участниками. Также в ГИБДД просят отнестись водителей с понимаем к введенным ограничениям.
Те, кто попал в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обратиться за помощью в по телефону 112.