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Крысы атаковали жителей Нижнего Тагила

1 мая 2023, 08:45
Фото: Скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

На нашествие крыс пожаловались жители Нижнего Тагила

На нашествие крыс пожаловались жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила.

По словам жителей многоэтажек, соседство с грызунами вызывает у них ужас. Они не чувствуют себя в безопасности, так как крысы бегают рядом с подъездами даже в дневное время суток.

На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, большой грызун бежит по тротуару, а затем поднимается по лестнице в подъезд.

Местные жители просят обратить внимание на проблему управляющие компании, Роспотребнадзор и жилищную испекцию.

Напомним, в середине апреля учащиеся гимназии № 108 в Екатеринбурге пожаловались на то, что в школьной столовой бегают крысы. 

Гимназисты из Екатеринбурга пожаловались на крыс в столовой
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#Евгения Сафина#Крыса#Нижний Тагил#Видео#Дом#Многоэтажка#Жалоба#Антисанитария#Природа#Алтайский микрорайон
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