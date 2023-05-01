Крысы атаковали жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
По словам жителей многоэтажек, соседство с грызунами вызывает у них ужас. Они не чувствуют себя в безопасности, так как крысы бегают рядом с подъездами даже в дневное время суток.
На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, большой грызун бежит по тротуару, а затем поднимается по лестнице в подъезд.
Местные жители просят обратить внимание на проблему управляющие компании, Роспотребнадзор и жилищную испекцию.
Напомним, в середине апреля учащиеся гимназии № 108 в Екатеринбурге пожаловались на то, что в школьной столовой бегают крысы.