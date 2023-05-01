Первые выплаты получили погорельцы из Сосьвы

Напомним, после крупного пожара, произошедшего в Сосьве, на место ЧП экстренно выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При возгорании погибли два человека. На сегодняшний день заведено два уголовных дела. Оба обвиняемых, управляющий пилорамой и специалист по пожарной безопасности муниципального учреждения заключены под стражу.