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Первые выплаты получили погорельцы из Сосьвы

1 мая 2023, 12:27
Фото: Midjourney
Первые социальные выплаты по 10 тысяч рублей получили погорельцы из Сосьвы. При пожаре огонь уничтожил 126 домов.

Об этом сообщила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова в соцсетях. По ее словам, все необходимые работы в Сосьве ведутся оперативно. Осталось очистить от завалов 20 участков. Также подрядная организация приступила к строительству нового 60-квартирного дома.

Сама уполномоченная по правам человека проводит прием пострадавших граждан. В здании клуба работают сотрудники соцполитики.

Напомним, после крупного пожара, произошедшего в Сосьве, на место ЧП экстренно выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При возгорании погибли два человека. На сегодняшний день заведено два уголовных дела. Оба обвиняемых, управляющий пилорамой и специалист по пожарной безопасности муниципального учреждения заключены под стражу.

Суд арестовал управляющего пилорамой после пожара в Сосьве
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#Евгения Сафина#Пожар#Выплаты#Омбудсмен#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область#Сосьва#Татьяна Мерзлякова
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