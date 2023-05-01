Первые выплаты получили погорельцы из Сосьвы

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Об этом сообщила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова в соцсетях. По ее словам, все необходимые работы в Сосьве ведутся оперативно. Осталось очистить от завалов 20 участков. Также подрядная организация приступила к строительству нового 60-квартирного дома.
Сама уполномоченная по правам человека проводит прием пострадавших граждан. В здании клуба работают сотрудники соцполитики.
Напомним, после крупного пожара, произошедшего в Сосьве, на место ЧП экстренно выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При возгорании погибли два человека. На сегодняшний день заведено два уголовных дела. Оба обвиняемых, управляющий пилорамой и специалист по пожарной безопасности муниципального учреждения заключены под стражу.