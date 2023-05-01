Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Уже 2 мая, во вторник, столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса, а 3 мая, в среду, ожидается до +27 градусов. В четверг, 4 мая, будет тоже по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют до +23 градусов.