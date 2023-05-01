TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Изображение материала

Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

1 мая 2023, 08:11
Фото: 1MI
В ближайшие дни в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют потепление до +27 градусов.

Уже 2 мая, во вторник, столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса, а 3 мая, в среду, ожидается до +27 градусов. В четверг, 4 мая, будет тоже по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют до +23 градусов.

В эти дни ночные температуры воздуха составят от +7 до +11 градусов. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду. Будет облачно, с прояснениями.

В конце рабочей недели, 5 мая, а также в ближайшие выходные, 6 и 7 мая, днем ожидается до +21 градуса, ночью — до +6 градусов без осадков.

Снегопад накрыл Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Аллергикам Тагила рекомендовано иметь при себе средства защиты из-за пыльцы березыО предстоящем потеплении в Свердловской области рассказали синоптики
#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Потепление#Май#Природа#Эксклюзив#Евгения Сафина
Подпишитесь
Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:19
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
28 апреля 10:54
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
28 апреля 16:40