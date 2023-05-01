Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Уже 2 мая, во вторник, столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса, а 3 мая, в среду, ожидается до +27 градусов. В четверг, 4 мая, будет тоже по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют до +23 градусов.
В эти дни ночные температуры воздуха составят от +7 до +11 градусов. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду. Будет облачно, с прояснениями.
В конце рабочей недели, 5 мая, а также в ближайшие выходные, 6 и 7 мая, днем ожидается до +21 градуса, ночью — до +6 градусов без осадков.