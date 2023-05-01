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Релейный и батарейный шкафы были подожжены на станции Нижний Тагил

1 мая 2023, 08:44
Фото: 1MI
Неизвестными хулиганами были подожжены батарейный и релейный шкафы на ж/д станции Нижний Тагил.

Сигнализация о пожаре сработала на перегоне станций Качканар — Нижний Тагил — Екатеринбург. В результате возгорания релейный шкаф пострадал частично, а батарейный сгорел полностью, сообщает Telegram-канал SHOT.

Также рядом с местом поджога находились несколько окурков и небольшая пластиковая бутылка. Никто из людей не пострадал.

По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело. Хулиганов в настоящий момент разыскивают.

Напомним, в конце марта 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о принятии необходимых мер по охране СвЖД от диверсий и террористических актов.

Во избежание диверсий и терактов будет усилена охрана Свердловской железной дороги
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Хулиганы#Неизвестные#Инцидент#Поджог#Уголовное дело#Пожар#Происшествия#Транспорт#Железнодорожная станция
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