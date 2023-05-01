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Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле

1 мая 2023, 11:19
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле продолжаются весенние субботники во всех районах города. Наводить чистоту в городе в апреле вышли местные жители, студенты и школьники, чиновники и депутаты, работники предприятий.

Проведение традиционных субботников стартовало в городе в апреле. Ежегодно в них принимают участие сотни жителей Нижнего Тагила. Они приводят в порядок общественные территории и дворы после зимы, убирают и вывозят прошлогодние листья и мусор, в том числе и в пригороде.

Например, 21 апреля студенты Высокогорского многопрофильного техникума, сотрудники территориальной администрацией и женсовет провели совместный субботник в селе Лая под Нижним Тагилом. Они вывезли несколько телег сухой травы с общественной территории и мусор у школы № 24.

Фото: «Высокогорский многопрофильный техникум» ВКонтакте

22 апреля после проведенного субботника на дублере Черноисточинского шоссе убрали и вывезли 2,5 тысячи мешков различного мусора. В этом мероприятии участвовали сотрудники администрации районов и города, в том числе и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты городской Думы, ветераны, волонтеры, члены Общественной палаты.

Фото: Страница Галины Масликовой ВКонтакте

Также в конце апреля тагильчане привели в порядок общественную территорию между домами 5, 7, 11 и 13 на проспекте Строителей. В субботнике участвовало около 60 человек: жители близлежащих домов, ветераны городских предприятий.

27 апреля работники ООО «Водоканал-НТ» провели субботник на территории технопарка «Старый Демидовский завод». Помимо уборки, они кронировали старые деревья и убрали молодую поросль. А сотрудники МУП «Тагильский трамвай» привели в порядок територию около мемориала.

Фото: ООО "Водоканал-НТ" Вконтакте

1 мая прошел субботник на плотине Выйского пруда. Тагильчан обеспечили необходимым инструментом, мешками и перчатками. Они чистили сухую траву, собирали выброшенный мусор. Чтобы облагородить прибрежную территорию, раскидывали ранее завезенную речную гальку.

Более 3,5 тысячи работников Уралвагонзавода будут приводить в порядок после зимы территорию Дзержинского района. Субботники проходят в конце апреля — начале мая. Вывозить мусор помогает дочерняя организация Уралвагонзавода — ООО «УБТ-Сервис». В июне заводчане высадят около 56 тысяч рассады цветов. Они будут ухаживать за цветами в течение всего лета: поливать, пропалывать и удобрять.

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода
Субботники и озеленение города: Дни окружающей среды стартуют в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Субботник#Депутаты#Уборка#Природа#Общество#Эксклюзив
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