Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Проведение традиционных субботников стартовало в городе в апреле. Ежегодно в них принимают участие сотни жителей Нижнего Тагила. Они приводят в порядок общественные территории и дворы после зимы, убирают и вывозят прошлогодние листья и мусор, в том числе и в пригороде.
Например, 21 апреля студенты Высокогорского многопрофильного техникума, сотрудники территориальной администрацией и женсовет провели совместный субботник в селе Лая под Нижним Тагилом. Они вывезли несколько телег сухой травы с общественной территории и мусор у школы № 24.
22 апреля после проведенного субботника на дублере Черноисточинского шоссе убрали и вывезли 2,5 тысячи мешков различного мусора. В этом мероприятии участвовали сотрудники администрации районов и города, в том числе и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты городской Думы, ветераны, волонтеры, члены Общественной палаты.
Также в конце апреля тагильчане привели в порядок общественную территорию между домами 5, 7, 11 и 13 на проспекте Строителей. В субботнике участвовало около 60 человек: жители близлежащих домов, ветераны городских предприятий.
27 апреля работники ООО «Водоканал-НТ» провели субботник на территории технопарка «Старый Демидовский завод». Помимо уборки, они кронировали старые деревья и убрали молодую поросль. А сотрудники МУП «Тагильский трамвай» привели в порядок територию около мемориала.
1 мая прошел субботник на плотине Выйского пруда. Тагильчан обеспечили необходимым инструментом, мешками и перчатками. Они чистили сухую траву, собирали выброшенный мусор. Чтобы облагородить прибрежную территорию, раскидывали ранее завезенную речную гальку.
Более 3,5 тысячи работников Уралвагонзавода будут приводить в порядок после зимы территорию Дзержинского района. Субботники проходят в конце апреля — начале мая. Вывозить мусор помогает дочерняя организация Уралвагонзавода — ООО «УБТ-Сервис». В июне заводчане высадят около 56 тысяч рассады цветов. Они будут ухаживать за цветами в течение всего лета: поливать, пропалывать и удобрять.