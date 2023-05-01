Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле

Проведение традиционных субботников стартовало в городе в апреле. Ежегодно в них принимают участие сотни жителей Нижнего Тагила. Они приводят в порядок общественные территории и дворы после зимы, убирают и вывозят прошлогодние листья и мусор, в том числе и в пригороде.