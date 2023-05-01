В Нижнем Тагиле водитель сбил щенка на дороге и скрылся

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Раненое, истекающее кровью животное, на обочине дороги обнаружили местные жители.
У него были последние конвульсии. Мы его оставили, промыли рот, пытались помочь чем могли, но к сожалению мы его потеряли, — пишет подписчик паблика «Северный» ВКонтакте.
На следующий день он собирался возвратиться и захоронить собаку, однако труп животного обнаружить не удалось.
Оказалось, что травмированного щенка подобрал другой тагильчанин. 1 мая он написал, что у собаки травмы внутренних органов и, скорее всего, был вывих челюсти. Пес пока жив и ест со шприца.