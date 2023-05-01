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В Нижнем Тагиле водитель сбил щенка на дороге и скрылся

1 мая 2023, 09:11
Фото: Паблик "Северный" ВКонтакте
29 апреля в Нижнем Тагиле неизвестный водитель сбил щенка на въезде в Северный поселок, а затем уехал с места ДТП.

Раненое, истекающее кровью животное, на обочине дороги обнаружили местные жители.

У него были последние конвульсии. Мы его оставили, промыли рот, пытались помочь чем могли, но к сожалению мы его потеряли, — пишет подписчик паблика «Северный» ВКонтакте.

На следующий день он собирался возвратиться и захоронить собаку, однако труп животного обнаружить не удалось.

Оказалось, что травмированного щенка подобрал другой тагильчанин. 1 мая он написал, что у собаки травмы внутренних органов и, скорее всего, был вывих челюсти. Пес пока жив и ест со шприца.

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#Евгения Сафина#ДТП#Собака#Щенок#Водитель#Автомобиль#Северный поселок#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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