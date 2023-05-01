Ветераны Свердловской области получат выплаты к 9 мая

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Деньги будут выплачены ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим заключенным концлагерей и детям погибших военных, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Всего выплаты получат больше 39 тысяч ветеранов, проживающих в Свердловской области. Инвалидам и ветеранам ВОВ будет перечислено по пять тысяч рублей, остальным категориям ветеранов по тысяче рублей.
На данные выплаты ветеранам было выделено около 40,3 млн рублей из областного бюджета.
Напомним, пострадавшие в результате массовых пожаров в Сосьве получат выплаты в размере до 300 тысяч рублей.