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Ветераны Свердловской области получат выплаты к 9 мая

1 мая 2023, 06:58
Фото: 1MI
Ветеранам в Свердловской области будут перечислены выплаты к 9 мая.

Деньги будут выплачены ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим заключенным концлагерей и детям погибших военных, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Всего выплаты получат больше 39 тысяч ветеранов, проживающих в Свердловской области. Инвалидам и ветеранам ВОВ будет перечислено по пять тысяч рублей, остальным категориям ветеранов по тысяче рублей.

На данные выплаты ветеранам было выделено около 40,3 млн рублей из областного бюджета.

Напомним, пострадавшие в результате массовых пожаров в Сосьве получат выплаты в размере до 300 тысяч рублей.

До 300 тысяч рублей получат семьи погорельцев Сосьвы от властей Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Выплаты#Деньги#Ветераны#9 Мая#Бюджет#Общество
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