TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Изображение материала

Водитель автобуса в Нижнем Тагиле уволен за хамство пассажирам

1 мая 2023, 06:29
Фото: 1MI
Водителя автобуса №36 в Нижнем Тагиле уволили за хамство в адрес пассажиров.

На бестактного водителя пожаловалась одна из пассажирок. По ее словам, 29 апреля 2023 года женщина, выходившая из автобуса, случайно уронила сторублевую купюру на водительское сиденье. После этого водитель стал нецензурно ругаться и не отдал женщине сдачу, пишет АН «Между строк».

Далее водитель стал ругаться на пожилую женщину, которая при оплате проезда не смогла до него дотянуться из-за сидевшей у нее на руках собаки, и тянуться к ней пришлось самому водителю. 

Пассажирка, ставшая свидетельницей этих случаев, поинтересовалась у водителя, почему он так себя ведет. В ответ водитель стал ругаться и на нее и швырнул в женщину сдачу со 100 рублей. 50 рублей одной купюрой женщина поймала, а мелочь разлетелась по салону. Выйдя из автобуса, тагильчанка стала фотографировать номер транспорта. Водитель, увидевший это, показал ей неприличный жест.

Очевидица рассказала об инциденте в ЕДДС. Вскоре после обращения с ней связался сотрудник «Союз-НТ» и рассказал, что вызвал водителя на разговор. Однако мужчина продолжал грубить, и тогда он был уволен.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге водитель такси нахамил пассажиру, который попросил припарковаться около нужного ему подъезда.

В Екатеринбурге водитель такси обругал и побил пассажира
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяных водителей будут ловить сотрудники ГАИ Свердловской области в майские праздникиЗажавшему пешехода между машинами водителю из Екатеринбурга вынесен приговорВодитель автобуса в Екатеринбурге получил штраф за опасное вождение
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Автобус#Пассажир#Водитель#Хамство#Уволен#Общество
Подпишитесь
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
28 апреля 16:40
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Намазать маслом: тагильчане используют устаревшие методы при укусах клещей
28 апреля 14:49
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
28 апреля 10:54
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
28 апреля 07:57