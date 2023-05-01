Водитель автобуса в Нижнем Тагиле уволен за хамство пассажирам

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
На бестактного водителя пожаловалась одна из пассажирок. По ее словам, 29 апреля 2023 года женщина, выходившая из автобуса, случайно уронила сторублевую купюру на водительское сиденье. После этого водитель стал нецензурно ругаться и не отдал женщине сдачу, пишет АН «Между строк».
Далее водитель стал ругаться на пожилую женщину, которая при оплате проезда не смогла до него дотянуться из-за сидевшей у нее на руках собаки, и тянуться к ней пришлось самому водителю.
Пассажирка, ставшая свидетельницей этих случаев, поинтересовалась у водителя, почему он так себя ведет. В ответ водитель стал ругаться и на нее и швырнул в женщину сдачу со 100 рублей. 50 рублей одной купюрой женщина поймала, а мелочь разлетелась по салону. Выйдя из автобуса, тагильчанка стала фотографировать номер транспорта. Водитель, увидевший это, показал ей неприличный жест.
Очевидица рассказала об инциденте в ЕДДС. Вскоре после обращения с ней связался сотрудник «Союз-НТ» и рассказал, что вызвал водителя на разговор. Однако мужчина продолжал грубить, и тогда он был уволен.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге водитель такси нахамил пассажиру, который попросил припарковаться около нужного ему подъезда.