Водитель автобуса в Нижнем Тагиле уволен за хамство пассажирам

Пассажирка, ставшая свидетельницей этих случаев, поинтересовалась у водителя, почему он так себя ведет. В ответ водитель стал ругаться и на нее и швырнул в женщину сдачу со 100 рублей. 50 рублей одной купюрой женщина поймала, а мелочь разлетелась по салону. Выйдя из автобуса, тагильчанка стала фотографировать номер транспорта. Водитель, увидевший это, показал ей неприличный жест.