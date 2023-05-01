Водитель Chevrolet Cruze в Нижнем Тагиле сбил мужчину и уехал

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Иномарка наехала на пешехода в тот момент, когда он шел на трамвай. От удара мужчина упал, но сумел подняться сам.
Водитель, не поинтересовавшись состоянием тагильчанина, покинул место происшествия, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Подробности дорожного происшествия станут известны позднее.
Напомним, 25 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария на дороге с участием трех машин, в которой пострадали маленькие девочки, ехавшие в одном из автомобилей. Им диагностировали травмы головы.