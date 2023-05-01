TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Изображение материала

Водитель Chevrolet Cruze в Нижнем Тагиле сбил мужчину и уехал

1 мая 2023, 05:45
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Водитель автомобиля Chevrolet Cruze в Нижнем Тагиле сбил пешехода и уехал, не узнав о его состоянии. Инцидент произошел 30 апреля 2023 года возле остановки «Рудоуправление».

Иномарка наехала на пешехода в тот момент, когда он шел на трамвай. От удара мужчина упал, но сумел подняться сам.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Водитель, не поинтересовавшись состоянием тагильчанина, покинул место происшествия, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Подробности дорожного происшествия станут известны позднее.

Напомним, 25 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария на дороге с участием трех машин, в которой пострадали маленькие девочки, ехавшие в одном из автомобилей. Им диагностировали травмы головы.

Двое детей травмированы в ДТП с участием трех автомобилей в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Не пристегнулись: два человека погибли в ДТП с переворотом в Свердловской областиПолицейский автозак с пятью задержанными перевернулся в ДТП в ЕкатеринбургеМотоцикл загорелся: человек погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области
#ДТП#Нижний Тагил#Свердловская область#Наезд#Автомобиль#Пешеход#Происшествия#Елизавета Зиборова#Видео
Подпишитесь
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
28 апреля 16:40
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Намазать маслом: тагильчане используют устаревшие методы при укусах клещей
28 апреля 14:49
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
28 апреля 10:54
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
28 апреля 07:57