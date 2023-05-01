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Загадочный снос сосен начался в Нижнем Тагиле, а на неделе потеплеет до +27 градусов

1 мая 2023, 13:32
Фото: TagilCity.ru
Загадочный снос сосен начался в Нижнем Тагиле, а на неделе потеплеет до +27 градусов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области с 29 апреля по 1 мая.

26 апреля на улицу Удовенко в Нижнем Тагиле приехал бульдозер и начал выкорчевывать деревья для расчистки территории. Местные жители вызвали полицию, однако оказалось, что у подрядной организации имеются все необходимые документы на вырубку зеленых насаждений. Данный участок давно отмежеван, поставлен на кадастровый учет, а часть его сдана в аренду.

Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
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Несмотря на действующий противопожарный режим, тагильчане массово жарят шашлыки в гаражах. Жители Вагонки переживают, что из-за этого может произойти возгорание, так как рядом находится сухая трава. Бдительные люди обратились в экстренную службу, там информацию зафиксировали и обещали передать в правоохранительные органы.

Жители Нижнего Тагила массово жарят мясо в гаражах при особом противопожарном режиме
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Потепление до +27 градусов прогнозируется в Нижнем Тагиле в ближайшие дни. Теплая летняя погода продлится до конца недели. Осадков не ожидается.

Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
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Рынок предпринимателя Уткина снова сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле. Возгорание произошло из-за кассового аппарата в той части, где продают овощи, фрукты, молоко, свежее мясо и рыбу. Охранники быстро отреагировали на ЧП, поэтому торговое оборудование почти не пострадало.

Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Массовые весенние субботники проходят в Нижнем Тагиле в разных районах города. Наводить чистоту выходят чиновники и депутаты, школьники и студенты, волонтеры, работники предприятий и заводов.

Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
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Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
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