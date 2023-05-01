26 апреля на улицу Удовенко в Нижнем Тагиле приехал бульдозер и начал выкорчевывать деревья для расчистки территории. Местные жители вызвали полицию, однако оказалось, что у подрядной организации имеются все необходимые документы на вырубку зеленых насаждений. Данный участок давно отмежеван, поставлен на кадастровый учет, а часть его сдана в аренду.