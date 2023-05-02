3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центр города для подготовки ко Дню Победы

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Ограничения будут введены с 18.30 до 21.00.Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда. Движение транспорта будет запрещено на проспекте Ленина от улицы Первомайская до проспекта Мира.
Также автомобили и автобусы в указанное время не смогут проехать по улице Пархоменко от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса и по улице Вязовской от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.
Напомним, 9 мая вечером в Нижнем Тагиле состоится праздничный салют на акватории Тагильского пруда.