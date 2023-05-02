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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

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3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центр города для подготовки ко Дню Победы

2 мая 2023, 12:59
Фото: 1MI
Ограничения для движения транспорта будут введены в Нижнем Тагиле 3 мая в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям ко Дню Победы.

Ограничения будут введены с 18.30 до 21.00.Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда. Движение транспорта будет запрещено на проспекте Ленина от улицы Первомайская до проспекта Мира.

Также автомобили и автобусы в указанное время не смогут проехать по улице Пархоменко от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса и по улице Вязовской от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.

Напомним, 9 мая вечером в Нижнем Тагиле состоится праздничный салют на акватории Тагильского пруда.

В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
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