3 млн долларов арестованы на Украине на счетах экс-главы «Титановой долины»

В отношении самого банка также начато расследование. Делается это с целью проверки правомерности получения более 1,6 млрд гривен. Уже выяснилось, что после получения рефинансирования банком проводились многомиллионные операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. В ГБР утверждают, что полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раз превышает сумму уставного капитала.