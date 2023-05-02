3 млн долларов арестованы на Украине на счетах экс-главы «Титановой долины»

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В сообщении ведомства сказано, что наложен арест и около 3 миллионов долларов переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Средства хранились на счетах украинского банка, подконтрольного президенту российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгению Гинеру.
В отношении самого банка также начато расследование. Делается это с целью проверки правомерности получения более 1,6 млрд гривен. Уже выяснилось, что после получения рефинансирования банком проводились многомиллионные операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. В ГБР утверждают, что полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раз превышает сумму уставного капитала.