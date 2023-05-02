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3 млн долларов арестованы на Украине на счетах экс-главы «Титановой долины»

2 мая 2023, 11:58
Фото: 1MI
Украинский суд наложил арест на счета российского бизнесмена Михаила Воеводина. Он является бывшим руководителем «Титановой долины» расположенной в Верхней Салде. О наложении ареста сообщает Госбюро расследований Украины на официальном сайте.

В сообщении ведомства сказано, что наложен арест и около 3 миллионов долларов переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Средства хранились на счетах украинского банка, подконтрольного президенту российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгению Гинеру.

В отношении самого банка также начато расследование. Делается это с целью проверки правомерности получения более 1,6 млрд гривен. Уже выяснилось, что после получения рефинансирования банком проводились многомиллионные операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. В ГБР утверждают, что полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раз превышает сумму уставного капитала.

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#Санкции#Титановая долина#Арест#Экономика#Верхняя Салда#Ирина Кирилова
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