30-градусная жара придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По данным синоптиков уральского гидрометцентра, местами прогнозируются небольшие дожди. Также ожидаются ветра с порывами до 15 метров в секунду.
3 мая ночью похолодает до +8…+13 градусов. В северной и восточной частях Свердловской области будет до +4 градусов. При этом в дневное время потеплеет до +23…+28 градусов, а на севере +18 градусов. Осадков не прогнозируется, как и сильного ветра.
4 мая осадков также не прогнозируется. Ночью температура опустится до +9…+14 градусов. На крайнем севере будет немного холоднее — +4 градуса. Однако днем температура станет +22…+27 градусов с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.