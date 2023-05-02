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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:06

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30-градусная жара придет в Свердловскую область

2 мая 2023, 05:05
Фото: 1MI
Потепление почти до +30 градусов ожидается в Свердловской области. Днем 2 мая столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. В восточной части региона потеплеет до+16 градусов.

По данным синоптиков уральского гидрометцентра, местами прогнозируются небольшие дожди. Также ожидаются ветра с порывами до 15 метров в секунду.

3 мая ночью похолодает до +8…+13 градусов. В северной и восточной частях Свердловской области будет до +4 градусов. При этом в дневное время потеплеет до +23…+28 градусов, а на севере +18 градусов. Осадков не прогнозируется, как и сильного ветра.

4 мая осадков также не прогнозируется. Ночью температура опустится до +9…+14 градусов. На крайнем севере будет немного холоднее — +4 градуса. Однако днем температура станет +22…+27 градусов с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

#Ирина Кирилова#Жара#Тепло#Синоптики#Природа#Свердловская область
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