30-градусная жара придет в Свердловскую область

3 мая ночью похолодает до +8…+13 градусов. В северной и восточной частях Свердловской области будет до +4 градусов. При этом в дневное время потеплеет до +23…+28 градусов, а на севере +18 градусов. Осадков не прогнозируется, как и сильного ветра.