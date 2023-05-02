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Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела об убийстве участковой в Свердловской области

2 мая 2023, 03:57
Фото: СК РФ
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, потребовал доклада о ходе расследования убийства 31-летней Эльвиры Муфазаловой в Нижнесергинском районе (Свердловская область), которое произошло год назад. Женщина была участковым в полиции.

Преступник до сих пор не был привлечен к уголовной ответственности. Анатолию Надбитову, исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области, дано указание предоставить отчет о ходе и результатах расследования.

Напомним, женщина была убита в конце апреля 2022 года. Она отправилась в тот день рыбачить к реке с Анатолием, 21-летним инвалидом, который проживал в ее семье. Поздно вечером молодой человек пришел домой и сообщил, что на Эльвиру напал мужчина в черной маске. Первым подозреваемым в смерти женщины стал ее отец. Однако затем подозрения пали на Толика. Ему было предъявлено обвинение. Он был отправлен на 4 месяца в СИЗО, а затем отпущен. Однако статус обвиняемого с него не снят.

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#Ирина Кирилова#Доклад#Расследование#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Нижние Серги#Александр Бастрыкин
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