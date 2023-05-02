Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела об убийстве участковой в Свердловской области

Напомним, женщина была убита в конце апреля 2022 года. Она отправилась в тот день рыбачить к реке с Анатолием, 21-летним инвалидом, который проживал в ее семье. Поздно вечером молодой человек пришел домой и сообщил, что на Эльвиру напал мужчина в черной маске. Первым подозреваемым в смерти женщины стал ее отец. Однако затем подозрения пали на Толика. Ему было предъявлено обвинение. Он был отправлен на 4 месяца в СИЗО, а затем отпущен. Однако статус обвиняемого с него не снят.