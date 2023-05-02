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Published Сегодня, 12:54

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Более 2,7 тысячи человек покусали клещи в Свердловской области

2 мая 2023, 12:54
Фото: 1MI
2 783 жителя Свердловской области укусили клещи в 2023 году. Среди пострадавших 631 ребенок.

Статистика показывает, что уровень присасывания клещей к человеку в этом году в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня.

Пострадавшие зарегистрированы в 62 муниципалитетах региона. 34,1% от общего числа (948 человек) — жители Екатеринбурга.

20 свердловчан находятся в больницах с подозрением на боррелиоз, шести людям поставлен диагноз «клещевой вирусный энцефалит».

Специалисты Роспотребнадзора продолжают исследования снятых с людей клещей в лабораториях. В пробах обнаружены также и другие инфекции, которые переносят кровососущие насекомые.

В ведомстве отметили, что в 2023 году более 34 тысячи свердловчан вакцинировались от клещевого энцефалита, еще 141 тысяча человек ревакцинировалась.

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#Евгения Сафина#Клещ#Роспотребнадзор#Энцефалит#Здоровье#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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