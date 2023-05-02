Более 2,7 тысячи человек покусали клещи в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Статистика показывает, что уровень присасывания клещей к человеку в этом году в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня.
Пострадавшие зарегистрированы в 62 муниципалитетах региона. 34,1% от общего числа (948 человек) — жители Екатеринбурга.
20 свердловчан находятся в больницах с подозрением на боррелиоз, шести людям поставлен диагноз «клещевой вирусный энцефалит».
Специалисты Роспотребнадзора продолжают исследования снятых с людей клещей в лабораториях. В пробах обнаружены также и другие инфекции, которые переносят кровососущие насекомые.
В ведомстве отметили, что в 2023 году более 34 тысячи свердловчан вакцинировались от клещевого энцефалита, еще 141 тысяча человек ревакцинировалась.