Более 374 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство территорий

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Волчанский городской округ, поддержавший идею около 250% от целевого показателя, вышел лидером голосования, а также получил высокую оценку экспертов. Оставшиеся муниципалитеты набрали более 50% необходимого числа голосов, а количество посещений сайта проекта достигало более 200 тысяч в день.
Проводится голосование и в Нижнем Тагиле. Там уже проголосовали более 35 тысяч человек. Лидером на данный момент является территория на проспекте Строителей. За нее свои голоса отдали более 17 тысяч человек.
Напомним, принять участие в голосовании может каждый житель старше 14 лет. У каждого только один голос. Принять участие можно на официальном портале 66.gorodsreda.ru. Также голосование доступно на портале «Госуслуги».