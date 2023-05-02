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Более 374 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство территорий

2 мая 2023, 04:19
Фото: 1MI
374 тысячи жителей Урала приняли участие в голосовании за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование проводится в 55 муниципалитетах.

Волчанский городской округ, поддержавший идею около 250% от целевого показателя, вышел лидером голосования, а также получил высокую оценку экспертов. Оставшиеся муниципалитеты набрали более 50% необходимого числа голосов, а количество посещений сайта проекта достигало более 200 тысяч в день.

Проводится голосование и в Нижнем Тагиле. Там уже проголосовали более 35 тысяч человек. Лидером на данный момент является территория на проспекте Строителей. За нее свои голоса отдали более 17 тысяч человек.

Напомним, принять участие в голосовании может каждый житель старше 14 лет. У каждого только один голос. Принять участие можно на официальном портале 66.gorodsreda.ru. Также голосование доступно на портале «Госуслуги».

#Ирина Кирилова#Голосование#Благоустройство#Территория#Нижний Тагил#Свердловская область
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