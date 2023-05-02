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Десять новых газозаправочных станций появятся в Свердловской области

2 мая 2023, 05:19
Фото: 1MI
До 2030 года в Свердловской области появятся 10 новых станций для заправки автомобилей метаном. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Экология».

По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в правительство региона регулярно поступает информация о востребованности газомоторного топлива. Транспортные организации готовы его применять. В 2023–2025 годы планируется построить пять объектов, а в последующие их увеличивать. На данный момент ведется подбор площадок.

Новые газовые заправки будут дополнены сетью из 17 станций, сообщили в департаменте информполитики региона. Общий объем инвестиций в строительство на первом этапе составит более миллиарда рублей. Также на заправках будут открыты 60 новых рабочих мест.

Напомним, в Свердловской области увеличивается использование метана. Он считается более экологичным топливом. В последние 10 лет уже приобретены более 300 автобусов, которые ездят на газомоторном топливе. Из них 169 получил Екатеринбург. Еще 17 автобусов были закуплены для Нижнего Тагила.

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#Ирина Кирилова#ГАЗ#Станция#Заправка#Нацпроект#Транспорт#Касается каждого#Свердловская область
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