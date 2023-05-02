Десять новых газозаправочных станций появятся в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в правительство региона регулярно поступает информация о востребованности газомоторного топлива. Транспортные организации готовы его применять. В 2023–2025 годы планируется построить пять объектов, а в последующие их увеличивать. На данный момент ведется подбор площадок.
Новые газовые заправки будут дополнены сетью из 17 станций, сообщили в департаменте информполитики региона. Общий объем инвестиций в строительство на первом этапе составит более миллиарда рублей. Также на заправках будут открыты 60 новых рабочих мест.
Напомним, в Свердловской области увеличивается использование метана. Он считается более экологичным топливом. В последние 10 лет уже приобретены более 300 автобусов, которые ездят на газомоторном топливе. Из них 169 получил Екатеринбург. Еще 17 автобусов были закуплены для Нижнего Тагила.