Десять новых газозаправочных станций появятся в Свердловской области

Напомним, в Свердловской области увеличивается использование метана. Он считается более экологичным топливом. В последние 10 лет уже приобретены более 300 автобусов, которые ездят на газомоторном топливе. Из них 169 получил Екатеринбург. Еще 17 автобусов были закуплены для Нижнего Тагила.