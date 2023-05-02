Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора

Всего было выявлено 67 нарушений. 26 из них касаются разведения огня и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима. Согласно новым правилам, сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Другие протоколы составлены за сухие ветки на участках, пиломатериалы и сухую траву. За это садоводам грозит 5-15 тысяч рублей штрафа.