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Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора

2 мая 2023, 10:07
Фото: Отдел надзорной деятельности
Десятки протоколов на жителей Нижнего Тагила составлены инспекторами в ходе рейда по проверке соблюдения особого противопожарного режима. Среди основных нарушений — жарка шашлыков, сжигание мусора и складирование сухостоя около домов. Теперь всем нарушителям предстоит заплатить штрафы.

Рейды проводились на Старой Гальянке, в частном секторе Дзержинского района, селе Николо-Павловское, поселке Зональный, а также других районах Нижнего Тагила.

Всего было выявлено 67 нарушений. 26 из них касаются разведения огня и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима. Согласно новым правилам, сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Другие протоколы составлены за сухие ветки на участках, пиломатериалы и сухую траву. За это садоводам грозит 5-15 тысяч рублей штрафа.

Напомним, с 7 апреля в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. Согласно ему, запрещается использование открытого огня — сжигание мусора, разведение костров и прочее. За нарушителями сотрудники МЧС и Лесоохраны наблюдают в том числе и с беспилотников.

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#Ирина Кирилова#Штраф#Наказание#Нарушение#Противопожарный режим#Общество#Нижний Тагил
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