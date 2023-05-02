Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
На прошедшей газоанализатор TagilCity.ru три дня ловил превышение диоксида азота возле железнодорожного вокзала. Концентрация вещества была выше нормы до двух раз. При этом посты УГМС, по данным с 24 по 27 апреля, превышений вредных веществ не фиксировали. За остальные дни результаты замеров ведомства пока не опубликованы.
Росприроднадзор скрыл из реестра промышленных предприятий подробные отчеты заводов о количествах выбросов. С 2023 года ведомство публикует только общий объем выбросов, не конкретизируя по веществам. Такие изменения не устраивают эко-общественников, которые использовали данные реестра для выявления виновников вредных выбросов. В связи с этим активисты составили и направили коллективное письмо к правительству РФ.
Жители микрорайона Кушва обеспокоились начавшейся вырубкой деревьев в близлежащем лесу. Оказалось, что делается это для улучшения состава леса и в противопожарных целях. Рабочие убирают только тонкомер, крупные деревья трогать не будут, пояснили в отделе экологии Нижнего Тагила.
А через несколько дней по поводу вырубки деревьев забили тревогу жители ГГМ. По их словам, к дому на улице Удовенко подъехал бульдозер, расчищая территорию и снося деревья. Некоторые жители восприняли это близко к сердцу и даже вызвали полицию. После на место выезжали и специалисты отдела экологии. Однако оказалось, что с документами у подрядчика все в порядке, вырубка была законной. Правда этот факт местных жителей не успокоил и ликвидацией зеленых насаждений они остались недовольны.
Превышение марганца в 15,5 раза обнаружено в воде из скважины в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Также в воде найдены следы органики. Местные общественники связывают загрязнение с деятельность местного агрокомплекса. Однако чтобы сделать точные выводы, необходимы исследования в перспективе.