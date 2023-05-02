А через несколько дней по поводу вырубки деревьев забили тревогу жители ГГМ. По их словам, к дому на улице Удовенко подъехал бульдозер, расчищая территорию и снося деревья. Некоторые жители восприняли это близко к сердцу и даже вызвали полицию. После на место выезжали и специалисты отдела экологии. Однако оказалось, что с документами у подрядчика все в порядке, вырубка была законной. Правда этот факт местных жителей не успокоил и ликвидацией зеленых насаждений они остались недовольны.