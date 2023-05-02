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Мэр Екатеринбурга подписал постановление об отключении отопления

2 мая 2023, 16:21
Фото: 1MI
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об отключении теплоснабжения в городских домах.

Отопление в квартирах Екатеринбурга начнут отключать с 3 мая 2023 года. Причиной скорого отключения стало повышение температуры воздуха в городе.

Отключение пройдет в несколько этапов. Постановление опубликовано на официальном сайте Екатеринбурга.

Сперва подача отопления прекратится в жилых домах, а потом в детских садах, школах и медучреждениях.

Напомним, с 3 мая подача отопления будет прекращаться и в Нижнем Тагиле. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности мэра города Вячеслав Горячкин.

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая
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#Елизавета Зиборова#Постановление#Екатеринбург#Свердловская область#Отключение#Теплоснабжение#Мэр Екатеринбурга#Общество
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