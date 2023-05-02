Мэр Екатеринбурга подписал постановление об отключении отопления

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Отопление в квартирах Екатеринбурга начнут отключать с 3 мая 2023 года. Причиной скорого отключения стало повышение температуры воздуха в городе.
Отключение пройдет в несколько этапов. Постановление опубликовано на официальном сайте Екатеринбурга.
Сперва подача отопления прекратится в жилых домах, а потом в детских садах, школах и медучреждениях.
Напомним, с 3 мая подача отопления будет прекращаться и в Нижнем Тагиле. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности мэра города Вячеслав Горячкин.