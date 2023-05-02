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Мошенники спрятали пенсионерку из Перми в Екатеринбурге и потребовали выкуп

2 мая 2023, 08:25
Фото: 1MI
Жительница Перми 1958 года рождения стала жертвой мошенников. Они уговорили пенсионерку оформить кредит, отправить им все деньги, а также потребовали у родных выкуп за нее.

Неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками Центробанка. Они рассказали, что на ее имя пытаются оформить кредит мошенники. Поэтому, чтобы обезопасить себя, нужно взять другой кредит и переправить средства на «безопасные счета», сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате женщина взяла кредит под залог недвижимости и отправила мошенникам 800 тысяч рублей. Далее неизвестные сказали, что женщина может помочь задержать аферистов. Для этого нужно было написать и оставить дома записку со словом «киднеппинг», а также купить новую сим-карту. Позднее на телефоны родственника пенсионерки и ее соседки стали приходить угрозы с требованием выкупа за похищенную женщину.

Один из родных обратился в полицию. В это время сама пенсионерка находилась в Екатеринбурге на арендованной квартире. Через три дня мошенники перестали с ней созваниваться. Тогда женщина поняла, что ее обманули и вернулась домой.

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#Ирина Кирилова#Мошенничество#Пенсионер#Обман#Криминал#Екатеринбург
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