Мошенники спрятали пенсионерку из Перми в Екатеринбурге и потребовали выкуп

В результате женщина взяла кредит под залог недвижимости и отправила мошенникам 800 тысяч рублей. Далее неизвестные сказали, что женщина может помочь задержать аферистов. Для этого нужно было написать и оставить дома записку со словом «киднеппинг», а также купить новую сим-карту. Позднее на телефоны родственника пенсионерки и ее соседки стали приходить угрозы с требованием выкупа за похищенную женщину.