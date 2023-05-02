Мошенники спрятали пенсионерку из Перми в Екатеринбурге и потребовали выкуп

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками Центробанка. Они рассказали, что на ее имя пытаются оформить кредит мошенники. Поэтому, чтобы обезопасить себя, нужно взять другой кредит и переправить средства на «безопасные счета», сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В результате женщина взяла кредит под залог недвижимости и отправила мошенникам 800 тысяч рублей. Далее неизвестные сказали, что женщина может помочь задержать аферистов. Для этого нужно было написать и оставить дома записку со словом «киднеппинг», а также купить новую сим-карту. Позднее на телефоны родственника пенсионерки и ее соседки стали приходить угрозы с требованием выкупа за похищенную женщину.
Один из родных обратился в полицию. В это время сама пенсионерка находилась в Екатеринбурге на арендованной квартире. Через три дня мошенники перестали с ней созваниваться. Тогда женщина поняла, что ее обманули и вернулась домой.