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На запах гари и плохую видимость жалуются жители Нижнего Тагила

2 мая 2023, 04:20
Фото: 1MI
Жители нескольких районов Нижнего Тагила жалуются на удушливый запах гари, а также плохую видимость. В частности, жалобы поступают от жителей центра города, Вагонки и Тагилстроя.
Пахнет гарью, открыть окна невозможно — я начинаю сразу кашлять. Воздух серого цвета, видимость плохая. Небо должно быть голубое, а по факту его толком не видно, — рассказала TagilCity.ru жительница микрорайона Алтайский Елена.

Жительница центра отметила, что в воздухе четко ощущается запах гари.

Хоть и не до слез, но прям чувствуется. Ощущение, что где-то что-то горит, — рассказывает жительница центра Анастасия.

На Тагилстрое, по словам местной жительницы Евгении, запах гари ощущается уже несколько дней.

Пахнет чаще по вечерам. Иногда дымкой затягивает. Кажется, что где-то пожар и все тянет к нам. Дышать невозможно, даже окна закрываем, — рассказывает Евгения.

По данным УГМС, 2 и 3 мая в Свердловской области местами ожидается высокая пожарная опасность.

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#Ирина Кирилова#Воздух#Качество воздуха#Выбросы#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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