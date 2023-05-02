На запах гари и плохую видимость жалуются жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Пахнет гарью, открыть окна невозможно — я начинаю сразу кашлять. Воздух серого цвета, видимость плохая. Небо должно быть голубое, а по факту его толком не видно, — рассказала TagilCity.ru жительница микрорайона Алтайский Елена.
Жительница центра отметила, что в воздухе четко ощущается запах гари.
Хоть и не до слез, но прям чувствуется. Ощущение, что где-то что-то горит, — рассказывает жительница центра Анастасия.
На Тагилстрое, по словам местной жительницы Евгении, запах гари ощущается уже несколько дней.
Пахнет чаще по вечерам. Иногда дымкой затягивает. Кажется, что где-то пожар и все тянет к нам. Дышать невозможно, даже окна закрываем, — рассказывает Евгения.
По данным УГМС, 2 и 3 мая в Свердловской области местами ожидается высокая пожарная опасность.