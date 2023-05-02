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Найден сбивший пешехода водитель в Нижнем Тагиле

2 мая 2023, 15:52
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле нашли водителя автомобиля Chevrolet Cruze, который возле остановки «Рудоуправление» наехал на пешехода, идущего к трамваю.

Водителем оказался 54-летний мужчина. Он рассказал, что остановился из-за трамвая, из которого выходили пассажиры, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Когда у трамвая закрылись двери и люди перешли дорогу, мужчина поехал. В этот момент перед иномаркой неожиданно оказался пешеход.

Управлявший автомобилем тагильчанин вовремя среагировал и объехал пешехода. По его словам, он его не задел и решил, что останавливаться не нужно.

В ведомстве сообщили, что пешеход с травмами в ГИБДД не обращался.

Напомним, происшествие случилось 30 апреля 2023 года. Мужчина, бежавший на трамвай, от столкновения с автомобилем упал, но сумел самостоятельно подняться.

Водитель Chevrolet Cruze в Нижнем Тагиле сбил мужчину и уехал
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Сбил#Пешеход#Трамвай#Автомобиль#Наезд#Происшествия
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