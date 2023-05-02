Найден сбивший пешехода водитель в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Водителем оказался 54-летний мужчина. Он рассказал, что остановился из-за трамвая, из которого выходили пассажиры, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Когда у трамвая закрылись двери и люди перешли дорогу, мужчина поехал. В этот момент перед иномаркой неожиданно оказался пешеход.
Управлявший автомобилем тагильчанин вовремя среагировал и объехал пешехода. По его словам, он его не задел и решил, что останавливаться не нужно.
В ведомстве сообщили, что пешеход с травмами в ГИБДД не обращался.
Напомним, происшествие случилось 30 апреля 2023 года. Мужчина, бежавший на трамвай, от столкновения с автомобилем упал, но сумел самостоятельно подняться.