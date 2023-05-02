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Обезглавленный труп пропавшего мужчины найден в Серове

2 мая 2023, 03:20
Фото: 1MI
Труп ранее пропавшего мужчины найден в квартире одного из домов в Серове. У тела отсутствует голова.

На данный момент проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств гибели мужчины, пишет «Серов. Глобус» со ссылкой на руководителя СК Серова Александра Базуева.

Мужчина пропал 22 апреля. Он вышел из дома, после чего перестал выходить на связь. Никаких данных о возможном местонахождении пропавшего не поступало.

Напомним, пропавшая 30 апреля 2023 года Галина Бабушкина найдена мертвой. 71-летняя женщина ушла из дома в поселке Большой Исток в Сысертском районе. По факту гибели пенсионерки сотрудниками следственного комитета проводится проверка. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера.

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#Ирина Кирилова#Труп#Пропавшие#Смерть#Криминал#Серов
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