Около 9 миллионов отсудила у больницы семья погибшей роженицы из Нижних Серег

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Молодая женщина умерла во время родов в феврале 2019 года. Акушерка-гинеколог была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на два года. Однако в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности врачу удалось избежать наказания.
Тогда родители погибшей свердловчанки, а также ее муж, который действовал в своих интересах и интересах дочери, обратились в суд с иском к Нижнесергинской центральной районной больницы и Минздраву о взыскании морального вреда и выплат по потере кормильца.
Родители хотели получить с медучреждения по пять миллионов рублей на каждого, супруг — три миллиона и семь миллионов в пользу дочери, а также ежемесячно по 10,4 тысячи на ее содержание.
Требования родственников были удовлетворены частично: по два миллиона рублей родителям, 1,5 миллиона мужу и три миллиона ребенку. Кроме того, больницу обязали выплатить 464,8 тысячи рублей в связи с потерей кормильца и продолжать выплаты до достижения девочки 18 лет.
С таким решением не согласились обе стороны судебного процесса и подали апелляцию в Свердловский областной суд. Рассмотрев материалы дела, решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.