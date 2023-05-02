Около 9 миллионов отсудила у больницы семья погибшей роженицы из Нижних Серег

Молодая женщина умерла во время родов в феврале 2019 года. Акушерка-гинеколог была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на два года. Однако в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности врачу удалось избежать наказания.



Тогда родители погибшей свердловчанки, а также ее муж, который действовал в своих интересах и интересах дочери, обратились в суд с иском к Нижнесергинской центральной районной больницы и Минздраву о взыскании морального вреда и выплат по потере кормильца.



Родители хотели получить с медучреждения по пять миллионов рублей на каждого, супруг — три миллиона и семь миллионов в пользу дочери, а также ежемесячно по 10,4 тысячи на ее содержание.