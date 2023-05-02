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Около 9 миллионов отсудила у больницы семья погибшей роженицы из Нижних Серег

2 мая 2023, 11:02
Фото: 1MI
Родственники женщины, которая погибла во время родов в Нижнесергинской больнице, отсудили у медучреждения порядка девяти миллионов рублей компенсации морального вреда.

Молодая женщина умерла во время родов в феврале 2019 года. Акушерка-гинеколог была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на два года. Однако в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности врачу удалось избежать наказания.

Тогда родители погибшей свердловчанки, а также ее муж, который действовал в своих интересах и интересах дочери, обратились в суд с иском к Нижнесергинской центральной районной больницы и Минздраву о взыскании морального вреда и выплат по потере кормильца.

Родители хотели получить с медучреждения по пять миллионов рублей на каждого, супруг — три миллиона и семь миллионов в пользу дочери, а также ежемесячно по 10,4 тысячи на ее содержание.

Требования родственников были удовлетворены частично: по два миллиона рублей родителям, 1,5 миллиона мужу и три миллиона ребенку. Кроме того, больницу обязали выплатить 464,8 тысячи рублей в связи с потерей кормильца и продолжать выплаты до достижения девочки 18 лет.

С таким решением не согласились обе стороны судебного процесса и подали апелляцию в Свердловский областной суд. Рассмотрев материалы дела, решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

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#Евгения Сафина#Суд#Дети#Роддом#Смерть#Общество#Свердловская область#Нижние Серги
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