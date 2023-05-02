Омбудсмен встретилась с осужденными из сгоревшей колонии в Сосьве

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:47
Эвакуированные после пожара получили все необходимое из вещей, а также средства гигиены. Проводится также работа сотрудниками отдела специального учета. Одного из осужденных ожидает освобождение в связи с окончанием срока, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
С осужденными проводились групповые мероприятия, которые направлены на снижение негативных реакций в следствие произошедшего. Психологическая поддержка, отметили в ведомстве, помогла улучшить состояние осужденных. Там добавили, что те, кто здоров, скоро будут выведены на работы.