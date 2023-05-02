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Омбудсмен встретилась с осужденными из сгоревшей колонии в Сосьве

2 мая 2023, 05:46
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова встретилась с осужденными из сосьвинского ЛИУ-23, которые теперь содержатся в ИК-3 Краснотурьинска.

Эвакуированные после пожара получили все необходимое из вещей, а также средства гигиены. Проводится также работа сотрудниками отдела специального учета. Одного из осужденных ожидает освобождение в связи с окончанием срока, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

С осужденными проводились групповые мероприятия, которые направлены на снижение негативных реакций в следствие произошедшего. Психологическая поддержка, отметили в ведомстве, помогла улучшить состояние осужденных. Там добавили, что те, кто здоров, скоро будут выведены на работы.

Первые выплаты получили погорельцы из Сосьвы
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#Ирина Кирилова#Омбудсмен#Осужденные#Пожар#Колония#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Сосьва#Краснотурьинск#Татьяна Мерзлякова
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