Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая

В межотопительный сезон в Нижнем Тагиле пройдут гидравлические испытания для проверки прочности и плотности трубопроводов. Для этого коммунальщикам нужно заранее подготовить магистральные, внутриквартальные тепловые сети и внутридомовые системы. Информация об испытаниях должна предоставляться заранее, не менее чем за два дня до запланированной даты.