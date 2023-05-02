Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Прекращение подачи теплоносителя будет проводиться постепенно, начиная с 3 мая. В первую очередь отопление отключат в жилых домах и общественных зданиях. Последними под отключения попадут социально-значимые объекты: школы, детские сады и школы.
Завершая этот сезон досрочно, у нас будет больше времени на подготовку к следующему отопительному периоду. И горожане не будут переплачивать за тепло, — написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.
В межотопительный сезон в Нижнем Тагиле пройдут гидравлические испытания для проверки прочности и плотности трубопроводов. Для этого коммунальщикам нужно заранее подготовить магистральные, внутриквартальные тепловые сети и внутридомовые системы. Информация об испытаниях должна предоставляться заранее, не менее чем за два дня до запланированной даты.