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Published Сегодня, 12:18

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Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая

2 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
С 3 мая в Нижнем Тагиле начнут отключать отопление в жилых домах и на социальных объектах. Причиной этого стала установившаяся жаркая погода до +28 градусов. Постановление подписал и. о. главы города Вячеслав Горячкин.

Прекращение подачи теплоносителя будет проводиться постепенно, начиная с 3 мая. В первую очередь отопление отключат в жилых домах и общественных зданиях. Последними под отключения попадут социально-значимые объекты: школы, детские сады и школы.

Завершая этот сезон досрочно, у нас будет больше времени на подготовку к следующему отопительному периоду. И горожане не будут переплачивать за тепло, — написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.

В межотопительный сезон в Нижнем Тагиле пройдут гидравлические испытания для проверки прочности и плотности трубопроводов. Для этого коммунальщикам нужно заранее подготовить магистральные, внутриквартальные тепловые сети и внутридомовые системы. Информация об испытаниях должна предоставляться заранее, не менее чем за два дня до запланированной даты.

Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Отопление#Весна#Тепло#Общество#Нижний Тагил#Отключение#Радиатор
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