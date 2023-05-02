Пенсионер из Нижнего Тагила пытался обналичить 45 млн по наводке мошенников

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Тагильчанин оформил на себя ИП и с помощью него «помогал» злоумышленникам заниматься хищениями из разных организаций. Все происходило в онлайн-режиме, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Так, неизвестные в одной из транспортных компаний списали со счета 6 млн рублей. После этого «курьер» привез пенсионера в Екатеринбург, где он должен был сделать перевод. Таким способом мошенники пытались украсть 45 миллионов рублей. Более 10 им удалось вывести со счета.
По словам самого задержанного, к нему на улице подошли двое незнакомцев. Они предложили ему подзаработать. Так как пенсионеру нужны были деньги, он согласился и оформил на себя ИП. «Курьер» же рассказал, что ему подработку предложили в Telegram.
Он отметил, что в сообщении сразу пишется прайс. Он нашел мужчину, которому требуются деньги и оформил на него ИП. После этого он переслал данные злоумышленникам. Дальнейшие действия они выполняли по инструкции. В результате мужчина был задержан около банка.