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Пенсионер из Нижнего Тагила пытался обналичить 45 млн по наводке мошенников

2 мая 2023, 10:28
Фото: 1MI
Пенсионер из Нижнего Тагила был задержан в Екатеринбурге совместно с сыщиками из Иркутска. Мужчина планировал снять украденные средства в банке. Он попался на уловки мошенников и сам стал соучастником преступления.

Тагильчанин оформил на себя ИП и с помощью него «помогал» злоумышленникам заниматься хищениями из разных организаций. Все происходило в онлайн-режиме, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Так, неизвестные в одной из транспортных компаний списали со счета 6 млн рублей. После этого «курьер» привез пенсионера в Екатеринбург, где он должен был сделать перевод. Таким способом мошенники пытались украсть 45 миллионов рублей. Более 10 им удалось вывести со счета.

По словам самого задержанного, к нему на улице подошли двое незнакомцев. Они предложили ему подзаработать. Так как пенсионеру нужны были деньги, он согласился и оформил на себя ИП. «Курьер» же рассказал, что ему подработку предложили в Telegram.

Он отметил, что в сообщении сразу пишется прайс. Он нашел мужчину, которому требуются деньги и оформил на него ИП. После этого он переслал данные злоумышленникам. Дальнейшие действия они выполняли по инструкции. В результате мужчина был задержан около банка.

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#Ирина Кирилова#Пенсионер#Мошенничество#Обналичивание#Нарушение#Преступление#Криминал#Нижний Тагил#Екатеринбург
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