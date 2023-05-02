Перевод мусоровозов в отдельную категорию спецтехники в России под вопросом

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Во время проведения реформы обращения с ТКО оказалось, что все современные мусоровозы с плитой для загрузки с заднего борта имеют разрешённую нагрузку 13 тонн. Загрузка отходов из баков с контейнерных площадок не обеспечивает равномерное распределение груза в кузове.
Максимальная допустимая нагрузка на ось устанавливается в тоннах. В момент погрузки отходов в мусоровоз можно определить только их объем. Массу перевезенных отходов и нагрузку на ось можно узнать только при приеме ТКО на полигоне (только здесь установлено весовое оборудование), когда техника уже прошла весь маршрут.
Особенность конструкции мусоровозов с задней загрузкой в том, что отходы в них неравномерно распределяется по кузову. В мусоровоз могут поочередно загружаться разные по типу отходы, например, бумага и крупногабаритные отходы. Они не смешиваются, а прессуются в кузове, из-за чего возникает разная нагрузка на оси. Процесс загрузки автоматический и повлиять на него невозможно. Проблема заключается в том, что мусоровозы передвигаются по установленному маршруту и часто выезжают на федеральные трассы. Но существующие весовые ограничения для автомобильных дорог не позволяют перевозить грузы на подобных автомобилях без административной ответственности — предельная нагрузка на ось, с учётом плиты для прессования, может быть превышена на величину более 10%.
Перевозчики отходов постоянно получают штрафы. Однако они не могут отказаться от такого типа транспорта. Сумма одного штрафа составляет от 150 до 400 тысяч рублей. Количество штрафов, которые может привести один автомобиль из одного рейса, определяется количеством пунктов весового контроля, которые он вынужден пересекать.
За год выплачиваются значительные суммы — сотни миллионов по всей России. Тысячи россиян оплачивают в бюджет государства эти штрафы наравне с перевозчиками отходов. Иначе последние просто бы разорились — освобождать контейнерные площадки было бы некому.
Эта проблема обсуждалась на экологическом форуме «Чистая страна» в Челябинске в апреле 2019 года. Региональные операторы с цифрами в руках рассказали о сложившейся ситуации бывшему тогда председателю правительства России Димитрию Медведеву. По результатам форума глава кабинета министров дал ряд поручений.
Минтрансу России, МВД России и Минфину России представить предложения об освобождении колёсных транспортных средств, используемых для транспортирования твёрдых коммунальных отходов, от уплаты штрафов за превышение разрешённой нагрузки на ось. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 июля 2019 года, — сказал Дмитрий Медведев.
Специальную технику предполагалось выделить в отдельную категорию, наравне с военной и специальной техникой, используемых при ЧС. Поскольку, если не вывозить мусор, то экологической чрезвычайной ситуации не избежать.
Прошло 4 года – поручение не выполнено, региональные операторы по обращению с ТКО вместе с транспортными компаниями освобождают контейнеры от мусора в ежедневном режиме, штрафы продолжают выписывать.
В пресс-службе министерства финансов России по поводу вопроса об исключении административной ответственности для коммунальщиков за мусоровозы заявили, что «в министерство такие предложения не поступали. Они будут рассмотрены в установленном порядке после их получения».
МВД России на запросы журналистов сообщили, что «полномочия по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях за нарушения правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (статья 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) с 1 января 2023 года исключены из компетенции органов внутренних дел (полиции)». То есть ГИБДД теперь не занимается этой проблемой
Иная позиция у минтранса Российской Федерации. Там подтвердили, что вопрос внесения изменений в законодательство в части допуска для движения по автодорогам осуществляющих вывоз ТКО транспортных средств, которые превышают допустимые весовые параметры, неоднократно обсуждался министерством с минприроды России.
Позиция министерства неизменна — контроль массы транспортного средства и нагрузок на оси является обязательным условием безопасной эксплуатации любой автомобильной техники. Но не стали уточнять, чем коммунальная техника, обеспечивающая санитарное благополучие граждан, хуже спецтехники МЧС.
Учитывая конструктивные и геометрические параметры существующих автодорог и расположенных на них искусственных сооружений, движение транспортных средств, весовые и (или) габаритные параметры которых превышают допустимые значения, может создать прямую угрозу безопасности всех участников дорожного движения, а также нанести значительный ущерб транспортной инфраструктуре. Мониторинг соответствующих весовых параметров транспортного средства позволяет осуществлять, например, бортовая система контроля веса, — отмечают в минтрансе России.
Фактически минтранс России не признает социальное значение услуги по вывозу отходов. Министерство ставит ее в один ряд с предпринимательской деятельностью простых перевозчиков.
В ассоциации региональных операторов по обращению с ТКО «Чистая страна» с такой позицией не согласны. Там считают, что проблема «нагрузки на ось» является системной и требует решения на уровне федерального центра. Об этом свидетельствуют обращения представителей бизнес-сообщества в адрес «Чистой страны».
Во время своего маршрута мусоровоз загружает отходы из нескольких десятков контейнеров. Объем понятен, а вот вес транспортируемых отходов можно определить лишь во время взвешивания непосредственно на объекте обращения с ТКО. Согласно Правилам дорожного движения, масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для транспортного средства. В этом и есть источник так называемой проблемы «нагрузки на ось». Да, сейчас ограничение увеличено с 2 до 10 %. Но мы считаем, что об эффективности предлагаемого решения говорить рано, необходимо провести комплексный анализ, и в случае, если предусмотренного механизма будет недостаточно, то потребуются изменения в Федеральный закон в части нераспространения положений статьей 31 и 31.1 на специализированные коммунальные транспортные средства, используемые для транспортирования ТКО, — прокомментировал исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
В ассоциации уверены, что в вопросе рано ставить точку, пока миллионные штрафы «преследуют» сотни мусоровозов на дорогах страны, но не смогли уточнить, потребуется ли для этого отельное поручение премьер-министра Михаила Мишустина министерствам, и есть шанс, что его выполнят.