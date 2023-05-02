Перевод мусоровозов в отдельную категорию спецтехники в России под вопросом

Особенность конструкции мусоровозов с задней загрузкой в том, что отходы в них неравномерно распределяется по кузову. В мусоровоз могут поочередно загружаться разные по типу отходы, например, бумага и крупногабаритные отходы. Они не смешиваются, а прессуются в кузове, из-за чего возникает разная нагрузка на оси. Процесс загрузки автоматический и повлиять на него невозможно. Проблема заключается в том, что мусоровозы передвигаются по установленному маршруту и часто выезжают на федеральные трассы. Но существующие весовые ограничения для автомобильных дорог не позволяют перевозить грузы на подобных автомобилях без административной ответственности — предельная нагрузка на ось, с учётом плиты для прессования, может быть превышена на величину более 10%.