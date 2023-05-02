После пожара в Сосьве расчищен 91 участок

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Каждый день на местности работают 32 единицы дорожной техники, в том числе 13 самосвалов, 6 бульдозеров, 5 фронтальных погрузчиков, 3 манипулятора, автокран и трал, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
На данный момент уже расчищены участки на улицах Митина, Балдина, Московская, Толмачева, Пушкина, Ленина, Братьев Чубаровых и Братьев Кочкиных, переулке Фадеева. В общей сложности для расчистки определено 125 участков.
В ближайшее время в поселке планируется строительство нового дома на 60 квартир для погорельцев. Также будут возведены индивидуальные модульные дома. Для многоквартирного дома уже определено место. Теперь уточняются границы индивидуальной застройки.
Далее предстоит построить электросетевую инфраструктуру. Уже восстановлено электроснабжение домов, которые не были задеты пожарами. Для того, чтобы пострадавшие получили выплаты, из резервного фонда Свердловской области выделено более 95 миллионов рублей. Для этого по каждому случаю будет создан «паспорт семьи».