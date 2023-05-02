После пожара в Сосьве расчищен 91 участок

Далее предстоит построить электросетевую инфраструктуру. Уже восстановлено электроснабжение домов, которые не были задеты пожарами. Для того, чтобы пострадавшие получили выплаты, из резервного фонда Свердловской области выделено более 95 миллионов рублей. Для этого по каждому случаю будет создан «паспорт семьи».