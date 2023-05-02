Пропавший неделю назад в Дегтярске мужчина найден мертвым

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
О гибели свердловчанина сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они выразили соболезнования родным и близким скончавшегося. Последний раз, по данным поисковиков, мужчина был замечен 25 апреля. С тех пор о нем ничего не известно. Также не раскрываются обстоятельства гибели.
Напомним, в Серове в одной из квартир был найден обезглавленный труп другого пропавшего. На данный момент выясняются обстоятельства его гибели.