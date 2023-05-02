Пропавший неделю назад в Дегтярске мужчина найден мертвым

О гибели свердловчанина сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они выразили соболезнования родным и близким скончавшегося. Последний раз, по данным поисковиков, мужчина был замечен 25 апреля. С тех пор о нем ничего не известно. Также не раскрываются обстоятельства гибели.