TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Изображение материала

Пропавший неделю назад в Дегтярске мужчина найден мертвым

2 мая 2023, 03:30
Фото: 1MI
Мертвым найден 30-летний Константин Новгородцев. Последний раз мужчина был замечен 25 апреля 2023 года.

О гибели свердловчанина сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они выразили соболезнования родным и близким скончавшегося. Последний раз, по данным поисковиков, мужчина был замечен 25 апреля. С тех пор о нем ничего не известно. Также не раскрываются обстоятельства гибели.

Напомним, в Серове в одной из квартир был найден обезглавленный труп другого пропавшего. На данный момент выясняются обстоятельства его гибели.

Обезглавленный труп пропавшего мужчины найден в Серове
Узнать подробнее
Читайте также:
Обнаружен обгоревший труп женщины в СосьвеТруп женщины обнаружен под балконами высотки в ЕкатеринбургеТруп женщины найден в сгоревшей квартире в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Труп#Пропавшие#Смерть#Происшествия#Дегтярск
Подпишитесь
Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:19
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:11
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
28 апреля 10:54
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
28 апреля 16:40