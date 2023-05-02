Россель оценил действия губернатора Свердловской области к пострадавшим от пожаров

Россель оценил действия Куйвашева положительно. Ему понравилось решение о выплатах пострадавшим и решение о составлении паспорта на каждую пострадавшую от пожара семью, строительстве нового жилья, а также организация сбора всех необходимых вещей, медикаментов и продуктов погорельцам.