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Россель оценил действия губернатора Свердловской области к пострадавшим от пожаров

2 мая 2023, 16:54
Фото: 1MI
Экс-глава Свердловской области Эдуард Россель оценил действия губернатора Евгения Куйвашева по отношению к пострадавшим от массовых пожаров в поселке Сосьва и других населенных пунктах.

Россель оценил действия Куйвашева положительно. Ему понравилось решение о выплатах пострадавшим и решение о составлении паспорта на каждую пострадавшую от пожара семью, строительстве нового жилья, а также организация сбора всех необходимых вещей, медикаментов и продуктов погорельцам.

Я могу высказать слова восхищения и благодарности Евгению Владимировичу за такую оперативную работу. Люди, конечно, это все оценят, как полагается, — отметил Россель.

Также положительную оценку действиям Куйвашева дал председатель совета глав Северного управленческого округа Сергей Бондаренко. Так, по его словам, благодаря визиту губернатора в поселки Сосьва и Таежный местные жители поняли, что без помощи они не останутся.

В критический момент наш губернатор Евгений Куйвашев сумел выстроить работу всех служб так, чтобы максимально смягчить последствия трагедии. Я думаю, люди это оценили, — рассказал Сергей Бондаренко.

Напомним, 25 апреля 2023 года в свердловских поселках Сосьва, Таежный и Висим разгорелись крупные пожары, в результате которых было уничтожено более сотни жилых строений.

После пожара в Сосьве расчищен 91 участок
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