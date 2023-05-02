Россель оценил действия губернатора Свердловской области к пострадавшим от пожаров

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Россель оценил действия Куйвашева положительно. Ему понравилось решение о выплатах пострадавшим и решение о составлении паспорта на каждую пострадавшую от пожара семью, строительстве нового жилья, а также организация сбора всех необходимых вещей, медикаментов и продуктов погорельцам.
Я могу высказать слова восхищения и благодарности Евгению Владимировичу за такую оперативную работу. Люди, конечно, это все оценят, как полагается, — отметил Россель.
Также положительную оценку действиям Куйвашева дал председатель совета глав Северного управленческого округа Сергей Бондаренко. Так, по его словам, благодаря визиту губернатора в поселки Сосьва и Таежный местные жители поняли, что без помощи они не останутся.
В критический момент наш губернатор Евгений Куйвашев сумел выстроить работу всех служб так, чтобы максимально смягчить последствия трагедии. Я думаю, люди это оценили, — рассказал Сергей Бондаренко.
Напомним, 25 апреля 2023 года в свердловских поселках Сосьва, Таежный и Висим разгорелись крупные пожары, в результате которых было уничтожено более сотни жилых строений.