Сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
С первого майского дня в местах отдыха тагильчан вновь заработали городские фонтаны. Уже включены главный фонтан на набережной, фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, фонтан с лягушками в Пионерском сквере, светодиодный фонтан на Площади Славы и небольшой дворовый фонтан на улице Ленина. Работать они будут с 12.00 до 00.00.
Обслуживанием городских фонтанов в Нижнем Тагиле занимается ООО «Гидравлика», которое заключило контракт с муниципалитетом на три года — с 2022 по 2024. Компания должна обеспечивать техническую исправность сооружений, проводить их ремонтное обслуживание и следить за их сохранностью.