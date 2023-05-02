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Published Сегодня, 11:53

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Сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле

2 мая 2023, 11:53
Фото: TagilCity.ru
Городские фонтаны заработали в парках и скверах Нижнего Тагила с 1 мая.

С первого майского дня в местах отдыха тагильчан вновь заработали городские фонтаны. Уже включены главный фонтан на набережной, фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, фонтан с лягушками в Пионерском сквере, светодиодный фонтан на Площади Славы и небольшой дворовый фонтан на улице Ленина. Работать они будут с 12.00 до 00.00.

Фонтаны на набережной Тагильского прудаФонтаны на набережной Тагильского пруда
Фонтаны на набережной Тагильского прудаФонтаны на набережной Тагильского пруда
Фонтаны на набережной Тагильского прудаФонтаны на набережной Тагильского пруда
Фонтаны на набережной Тагильского пруда
Фото: TagilCity.ru

Обслуживанием городских фонтанов в Нижнем Тагиле занимается ООО «Гидравлика», которое заключило контракт с муниципалитетом на три года — с 2022 по 2024. Компания должна обеспечивать техническую исправность сооружений, проводить их ремонтное обслуживание и следить за их сохранностью.

Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
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#Фонтан#Парк#Сквер#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
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