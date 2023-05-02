Сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле

С первого майского дня в местах отдыха тагильчан вновь заработали городские фонтаны. Уже включены главный фонтан на набережной, фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, фонтан с лягушками в Пионерском сквере, светодиодный фонтан на Площади Славы и небольшой дворовый фонтан на улице Ленина. Работать они будут с 12.00 до 00.00.