TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Изображение материала

Сезон фонтанов, перекрытие улиц и праздничный салют в Нижнем Тагиле

2 мая 2023, 16:04
Фото: 1MI
Сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле, улицы перекроют для репетиции праздничного шествия, а 9 мая в городе прогремит праздничный салют. Об этих и других событиях города за 2 мая читайте в подборке TagilCity.ru.

С 1 мая в Нижнем Тагиле начали работать фонтаны. Уже включен главный фонтан на набережной, а также «Каменный цветок» в Комсомольском сквере. Заработали и другие фонтаны. Они будут работать с 12:00 до 00:00.

Сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Стало известно, во сколько и где прогремит салют в честь 9 мая. Его запустят с акватории тагильского пруда. Длительность фейерверка составит пять минут. За это время в небо взлетят 977 выстрелов из 432 пиротехнических изделий.

В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
Узнать подробнее

Дороги в центре Нижнего Тагила будут перекрыты для репетиции праздничного шествия. Ограничения будут введены с 18.30 до 21.00. Поэтому пути объезда нужно выбирать заранее. Какие будут перекрыты улицы читайте в материале TagilCity.ru.

3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центр города для подготовки ко Дню Победы
Узнать подробнее

Также 3 мая планируется завершение отопительного сезона. Связано это с тем, что в Нижнем Тагиле уже установилась теплая погода.

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая
Узнать подробнее

Автомобиль УАЗ Патриот по неизвестным причинам загорелся во время движения на трассе под Нижним Тагилом. Инцидент случился 2 мая. Водитель успел выскочить в последний момент. Он не пострадал.

УАЗ вспыхнул на ходу и сгорел на трассе под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

В течение прошлой недели трижды были зафиксированы превышения диоксида азота в Нижнем Тагиле, а жители города забили тревогу из-за вырубки деревьев. Какие еще произошли в городе экологические события за неделю, читайте в материале TagilCity.ru.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Фонтан#Салют#Отопление#Пожар#Улица#Общество#Нижний Тагил
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Сегодня, 10:29
В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
Сегодня, 10:29
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:19
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Сегодня, 10:07