Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
С 1 мая в Нижнем Тагиле начали работать фонтаны. Уже включен главный фонтан на набережной, а также «Каменный цветок» в Комсомольском сквере. Заработали и другие фонтаны. Они будут работать с 12:00 до 00:00.
Стало известно, во сколько и где прогремит салют в честь 9 мая. Его запустят с акватории тагильского пруда. Длительность фейерверка составит пять минут. За это время в небо взлетят 977 выстрелов из 432 пиротехнических изделий.
Дороги в центре Нижнего Тагила будут перекрыты для репетиции праздничного шествия. Ограничения будут введены с 18.30 до 21.00. Поэтому пути объезда нужно выбирать заранее. Какие будут перекрыты улицы читайте в материале TagilCity.ru.
Также 3 мая планируется завершение отопительного сезона. Связано это с тем, что в Нижнем Тагиле уже установилась теплая погода.
Автомобиль УАЗ Патриот по неизвестным причинам загорелся во время движения на трассе под Нижним Тагилом. Инцидент случился 2 мая. Водитель успел выскочить в последний момент. Он не пострадал.
В течение прошлой недели трижды были зафиксированы превышения диоксида азота в Нижнем Тагиле, а жители города забили тревогу из-за вырубки деревьев. Какие еще произошли в городе экологические события за неделю, читайте в материале TagilCity.ru.