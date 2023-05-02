Студенты из Нижнего Тагила соревновались в автомногоборье

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Это мероприятие было посвящено военным водителям и приурочено к Году Героев России. Соревнования были организованы совместно с местным Союзом ветеранов Афганистана.
В автомногоборье участвовали три команды Высокогорского многопрофильного техникума: из Нижнего Тагила, села Петрокаменское и села Лая. Последняя из них стала победителем.
На всех этапах соревнования студентов ждали усложнения. Помимо правильности исполнения, важным критерием была и скорость. Участники на время одевали полную экипировку пожарного и водили автомобиль, быстро сменяя друг друга.
Также состоялся этап физической подготовки, а в конце мероприятия болельщики и участники угостились солдатской кашей.
Такие соревнования позволяют не только овладеть техникой вождения, но и в совершенстве знать правила дорожного движения, сообщили в соцсетях техникума.