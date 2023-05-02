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Студенты из Нижнего Тагила соревновались в автомногоборье

2 мая 2023, 13:58
Фото: "Высокогорский многопрофильный техникум" ВКонтакте
27 апреля в селе Лая под Нижним Тагилом для студентов Высокогорского многопрофильного техникума прошли соревнования по автомногоборью.

Это мероприятие было посвящено военным водителям и приурочено к Году Героев России. Соревнования были организованы совместно с местным Союзом ветеранов Афганистана.

В автомногоборье участвовали три команды Высокогорского многопрофильного техникума: из Нижнего Тагила, села Петрокаменское и села Лая. Последняя из них стала победителем.

Фото: "Высокогорский многопрофильный техникум" ВКонтакте

На всех этапах соревнования студентов ждали усложнения. Помимо правильности исполнения, важным критерием была и скорость. Участники на время одевали полную экипировку пожарного и водили автомобиль, быстро сменяя друг друга.

Также состоялся этап физической подготовки, а в конце мероприятия болельщики и участники угостились солдатской кашей.

Такие соревнования позволяют не только овладеть техникой вождения, но и в совершенстве знать правила дорожного движения, сообщили в соцсетях техникума.

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#Евгения Сафина#Соревнования#Студенты#Техникум#Автомобиль#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Лая
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