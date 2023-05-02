Торжественное шествие войск пройдет в Нижнем Тагиле 9 мая

До начала мероприятия, с 9.30 до 9.50, пройдет церемония возложения цветов к памятнику тагильчанам, погибшим в авиакатастрофе 9 мая 1993 года. С 10.00 до 10.40 колонны войск Нижнетагильского гарнизона пройдут по проспекту Ленина в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.