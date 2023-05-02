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Торжественное шествие войск пройдет в Нижнем Тагиле 9 мая

2 мая 2023, 11:30
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле торжественное шествие войск 9 мая начнется в 10.00.

До начала мероприятия, с 9.30 до 9.50, пройдет церемония возложения цветов к памятнику тагильчанам, погибшим в авиакатастрофе 9 мая 1993 года. С 10.00 до 10.40 колонны войск Нижнетагильского гарнизона пройдут по проспекту Ленина в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

После этого в центре Нижнего Тагила состоится торжественное мероприятие с участием представителей трудовых коллективов предприятий и молодежи.

На 12.00 запланировано возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда. Затем, в 12.30, стартует 74-я легкоатлетическая эстафета. Она будет проходить до 15.00 на улицах Ленинского района.

На Вагонке акция памяти пройдет с 16.00 до 17.00 на мемориальном комплексе «Площадь Славы». А в 22.00 тагильчане смогут посмотреть праздничный салют.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#День Победы#Парад#Праздник#Общество
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