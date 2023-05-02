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Тренер спортшколы «Уралочка» погиб в зоне спецоперации

2 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI
Тренер спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб во время боя в зоне специальной операции. Он прикрыл собой товарищей от минометного обстрела.

До отправки на СВО Денис занимался волейболом. Он тренировал спортсменок.

Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой. Его любили все! — сообщили в спортшколе «Уралочка».
Фото: спортшкола "Уралочка"

Пока дата похорон не назначена. Рожственники ожидают, когда тело будет доставлено в Екатеринбург. Похороны пройдут в Красноуфимском районе в поселке Сарана, пишет Е1 со ссылкой на вдову погибшего.

В администрации Сараны рассказали, что похороны решено провести именно в поселке, так как Денис является их земляком. Также здесь проживают родители погибшего.

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