Тренер спортшколы «Уралочка» погиб в зоне спецоперации

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
До отправки на СВО Денис занимался волейболом. Он тренировал спортсменок.
Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой. Его любили все! — сообщили в спортшколе «Уралочка».
Пока дата похорон не назначена. Рожственники ожидают, когда тело будет доставлено в Екатеринбург. Похороны пройдут в Красноуфимском районе в поселке Сарана, пишет Е1 со ссылкой на вдову погибшего.
В администрации Сараны рассказали, что похороны решено провести именно в поселке, так как Денис является их земляком. Также здесь проживают родители погибшего.