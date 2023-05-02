Труп расчлененного 8-месячного ребенка найден в морозилке в Ростове

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Ранее родители малыша обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. По словам соседей, они не слышали ничего подозрительного.
В результате семейная пара была задержана 30 апреля. По предварительным данным, ребенок был убит во время ссоры 30-летнего отца и 23-летней матери. Останки девочки родители спрятали в холодильник. Так они надеялись избежать наказания. Также для поддержания этой версии, молодые люди обратились с заявлением о похищении в полицию.
Правоохранителям версия показалась неубедительной. они провели обыски в квартире. В результате были найдены останки ребенка. В крови родителей обнаружены следы наркотиков, пишет «Ростовгазета».
По данным официальных источников, семейная пара отправлена в СИЗО до конца июня.