Труп расчлененного 8-месячного ребенка найден в морозилке в Ростове

В результате семейная пара была задержана 30 апреля. По предварительным данным, ребенок был убит во время ссоры 30-летнего отца и 23-летней матери. Останки девочки родители спрятали в холодильник. Так они надеялись избежать наказания. Также для поддержания этой версии, молодые люди обратились с заявлением о похищении в полицию.