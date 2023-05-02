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Труп расчлененного 8-месячного ребенка найден в морозилке в Ростове

2 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в морозильной камере холодильника одной из квартир найден расчлененный труп 8-месячного младенца. Подозреваемыми являются родители ребенка.

Ранее родители малыша обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. По словам соседей, они не слышали ничего подозрительного.

В результате семейная пара была задержана 30 апреля. По предварительным данным, ребенок был убит во время ссоры 30-летнего отца и 23-летней матери. Останки девочки родители спрятали в холодильник. Так они надеялись избежать наказания. Также для поддержания этой версии, молодые люди обратились с заявлением о похищении в полицию.

Правоохранителям версия показалась неубедительной. они провели обыски в квартире. В результате были найдены останки ребенка. В крови родителей обнаружены следы наркотиков, пишет «Ростовгазета».

По данным официальных источников, семейная пара отправлена в СИЗО до конца июня.

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