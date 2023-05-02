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УАЗ вспыхнул на ходу и сгорел на трассе под Нижним Тагилом

2 мая 2023, 15:45
Фото: TagilCity.ru
Возгорание автомобиля УАЗ Патриот
На трассе под Нижним Тагилом по направлению от Новоасбеста в сторону Первомайского 2 мая 2023 года по невыясненным причинам загорелся автомобиль УАЗ Патриот. Пострадавших нет, сообщает очевидец редакции TagilCity.ru.

Очевидцем происшествия стал один из читателей TagilCity.ru, он и прислал в редакцию это видео. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ Патриот стоит на трассе под Нижним Тагилом. Он полностью охвачен огнем. Водитель успел выскочить в последний момент, рассказывает тагильчанин Павел.

Пожарный расчет прибыл на место, когда машина уже догорала. В причинах происшествия будут разбираться специалисты. Предварительной информации, что стало катализатором, пока нет.

#Артем Карнаухов#Пожар#Возгорание#Трасса#Происшествия#ДТП#Нижний Тагил#Огонь#Спасатели#Эксклюзив#Видео#Новоасбест#Первомайский
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