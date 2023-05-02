УАЗ вспыхнул на ходу и сгорел на трассе под Нижним Тагилом

Очевидцем происшествия стал один из читателей TagilCity.ru, он и прислал в редакцию это видео. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ Патриот стоит на трассе под Нижним Тагилом. Он полностью охвачен огнем. Водитель успел выскочить в последний момент, рассказывает тагильчанин Павел.