УАЗ вспыхнул на ходу и сгорел на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Очевидцем происшествия стал один из читателей TagilCity.ru, он и прислал в редакцию это видео. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ Патриот стоит на трассе под Нижним Тагилом. Он полностью охвачен огнем. Водитель успел выскочить в последний момент, рассказывает тагильчанин Павел.
Пожарный расчет прибыл на место, когда машина уже догорала. В причинах происшествия будут разбираться специалисты. Предварительной информации, что стало катализатором, пока нет.