В Екатеринбурге мать заперла в машине 3-летнего сына и ушла развлекаться

В полицию обратился отец, который сообщил, что у него пропал ребенок. По словам мужчины, его супруга взяла Lada Kalina и поехала с 3-летним сыном за покупками. Женщина уехала около 18:00, а вернулась домой через три часа без ребенка, машины, а также нетрезвая, пишет «КП-Екатеринбург». Объяснить, где находятся ребенок и автомобиль женщина не смогла.