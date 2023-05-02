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В Екатеринбурге мать заперла в машине 3-летнего сына и ушла развлекаться

2 мая 2023, 16:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 3-летний малыш несколько часов находился закрытый в автомобиле на парковке рядом с торговым центром. Мать ребенка, оставив его в машине, ушла заниматься личными делами, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

В полицию обратился отец, который сообщил, что у него пропал ребенок. По словам мужчины, его супруга взяла Lada Kalina и поехала с 3-летним сыном за покупками. Женщина уехала около 18:00, а вернулась домой через три часа без ребенка, машины, а также нетрезвая, пишет «КП-Екатеринбург». Объяснить, где находятся ребенок и автомобиль женщина не смогла.

Сотрудникам МВД удалось установить местонахождение машины, используя систему «Паутина», после чего экипажи полицейских выехали на патруль по соответствующему району. В итоге автомобиль был найден на улице Шварца. Ребенок все это время находился в детском кресле, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту проводится проверка на возможное преступление по статье «оставление в опасности», о чем сообщили представители следственного отдела Чкаловского района Екатеринбурга. Следственными органами продолжается анализ всех деталей события для объективной правовой оценки.

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#Дети#Пропавшие#Проверка#Полиция#СК#Родители#Происшествия#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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