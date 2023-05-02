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Published Сегодня, 10:29

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В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют

2 мая 2023, 10:29
Фото: 1MI
9 мая в 22.00 в Нижнем Тагиле будет запущен праздничный салют с акватории Тагильского пруда.

Продолжительность пиротехнического шоу в промежутке между 22.00 и 22.15 составит пять минут. За это время в небо взлетят 977 выстрелов из 432 пиротехнических изделий. Полюбоваться многоуровневым фейерверком можно будет на акватории Тагильского пруда.

На проведение работ МАУ «Нижнетагильская филармония» выделяет 800 тысяч рублей. Подрядчик обязательно должен иметь лицензию по распространению пиротехнических изделий. Договор планируется заключить с ООО «Триада». При проведении мероприятия нужно соблюдать все необходимые меры безопасности.

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#Евгения Сафина#Салют#9 Мая#День Победы#Праздник#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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