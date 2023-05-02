Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Продолжительность пиротехнического шоу в промежутке между 22.00 и 22.15 составит пять минут. За это время в небо взлетят 977 выстрелов из 432 пиротехнических изделий. Полюбоваться многоуровневым фейерверком можно будет на акватории Тагильского пруда.
На проведение работ МАУ «Нижнетагильская филармония» выделяет 800 тысяч рублей. Подрядчик обязательно должен иметь лицензию по распространению пиротехнических изделий. Договор планируется заключить с ООО «Триада». При проведении мероприятия нужно соблюдать все необходимые меры безопасности.