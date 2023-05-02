Продолжительность пиротехнического шоу в промежутке между 22.00 и 22.15 составит пять минут. За это время в небо взлетят 977 выстрелов из 432 пиротехнических изделий. Полюбоваться многоуровневым фейерверком можно будет на акватории Тагильского пруда.