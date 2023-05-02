В Ставрополе задержан мужчина за интим-переписки с девочками из свердловского детдома

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Девочкам, с которыми переписывался молодой человек, не было 16 лет. По предварительным данным, их общение началось в январе 2023 года.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. После установления его личности его доставили в Свердловскую область, пишет «КП-Екатеринбург».
Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что сотрудники СК и полицейские отправлялись в командировку в Ставропольский край для задержания. Сопротивление юноша не оказывал.
Напомним, недавно в Екатеринбурге осудили на пять лет экс-полицейского за интимные переписки с несовершеннолетними девочками на сайте знакомств.