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В Ставрополе задержан мужчина за интим-переписки с девочками из свердловского детдома

2 мая 2023, 17:16
Фото: 1MI
20-летний молодой человек из Ставрополя был задержан за интимные переписки с несовершеннолетними воспитанницами детского дома Свердловской области.

Девочкам, с которыми переписывался молодой человек, не было 16 лет. По предварительным данным, их общение началось в январе 2023 года.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. После установления его личности его доставили в Свердловскую область, пишет «КП-Екатеринбург».

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что сотрудники СК и полицейские отправлялись в командировку в Ставропольский край для задержания. Сопротивление юноша не оказывал.

Напомним, недавно в Екатеринбурге осудили на пять лет экс-полицейского за интимные переписки с несовершеннолетними девочками на сайте знакомств.

За переписку со школьницами экс-полицейскому из Екатеринбурга вынесен приговор
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#СК#Переписка#Интим#Несовершеннолетние#Происшествия#Свердловская область
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